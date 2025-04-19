Quali recap: Charles quarto, Lewis settimo

Jeddah 19 aprile 2025

Sul circuito della Jeddah Corniche sono le ore 20 quando vanno in scena le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Al via, in Q1, l’aria è a 29 gradi, l’asfalto a 38.

Q1. Nella prima fase Charles e Lewis vanno in pista con un treno di gomme Soft nuove ciascuno. Il monegasco ottiene 1’28”552, l’inglese 1’28”901. Al secondo tentativo Leclerc non si migliora, mentre Hamilton scende a 1’28”642. Entrambe le Ferrari rientrano per un nuovo set di Soft, ma a Charles non serve perché il suo tempo è sufficiente a superare il turno. Hamilton invece ha bisogno di migliorarsi e lo fa in 1’28”372.

Q2. Sia Charles che Lewis tengono le gomme con cui hanno terminato il Q1: il monegasco ottiene 1’28”030, mentre l’inglese fa 1’28”229. Rientrano per un nuovo set di Soft ciascuno e si migliorano, Leclerc in 1’27”866, Hamilton in 1’28”102.

Q3. Le due SF-25 vanno in pista con Soft usate ma la sessione viene immediatamente sospesa per l’urto contro le barriere di Lando Norris. Solo Oscar Piastri ha fatto in tempo a passare sul traguardo. Charles e Lewis cambiano le gomme montando un set nuovo e tornano in pista per un unico attacco al tempo: il monegasco ottiene 1’27”670 ed è quarto, Hamilton ferma i cronometri a 1’28”201 ed è settimo.