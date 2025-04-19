Prove libere 3: Charles quinto, Lewis dodicesimo

Jeddah 19 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quinto e il dodicesimo tempo con Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche.

41 giri. Lewis e Charles hanno atteso diversi minuti nei box prima di andare in pista in una sessione dal significato relativo, viste le elevatissime temperature dell’asfalto. Lo hanno fatto con un treno di Soft nuove con le quali Leclerc e Hamilton hanno ottenuto rispettivamente 1’30”367 e 1’30”408 prima di migliorarsi in, rispettivamente, 1’28”860 e 1’29”188. I due hanno continuato a girare limando ulteriormente i propri tempi: Charles ha fermato i cronometri a 1’28”718, Lewis a 1’29”188. Negli ultimi 15 minuti su entrambe le vetture sono state montate gomme Soft nuove con le quali il monegasco ha centrato 1’28”372 e il suo compagno di squadra ha fermato i cronometri a 1’27”780: Leclerc ha completato in totale 21 giri, Hamilton 20.