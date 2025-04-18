Prove libere 2: Charles quarto, Lewis tredicesimo

Jeddah 18 aprile 2025

Quarto e tredicesimo tempo per Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella seconda sessione di libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche.

45 giri. Ancora una volta la Scuderia Ferrari HP ha iniziato il lavoro con gomme Medium nuove: Charles ha cominciato con un buon 1’29”477, Lewis con il tempo di 1’31”353, poi migliorato in 1’29”949. Leclerc si è poi rilanciato ed è sceso a 1’29”002. Rientrati al box, il monegasco e Hamilton hanno montato pneumatici Soft con le quali l’inglese ha centrato 1’29”371, mentre il suo compagno di squadra ha staccato 1’28”749. Nel finale, una volta ancora, su entrambe le SF-25 è stato caricato carburante per girare con le vetture in condizione gara con le Medium di inizio turno. Leclerc e Hamilton hanno però fatto in tempo a completare appena due giri prima che la sessione terminasse in anticipo per l’urto contro le barriere di Yuki Tsunoda. A tutti i piloti è stato comunque concesso di andare a provare una partenza dalla griglia. Charles ha completato un totale di 22 giri, uno in meno del compagno di squadra.



