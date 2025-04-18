Prove libere 1: Charles terzo, Lewis ottavo

Gedda 18 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il terzo e l’ottavo tempo con Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche.

55 giri. Charles e Lewis sono andati inizialmente in pista con gomme Medium con le quali hanno cominciato ottenendo rispettivamente 1’30”810 e poi 1’31”521. I due sono poi scesi a 1’30”592 e 1’30”674 rispettivamente, prima di montare gomme Soft per continuare il lavoro. Al primo tentativo con la mescola più morbida Leclerc ha fatto segnare 1’29”780, mentre Hamilton ha fatto segnare 1’30”184. Al secondo il monegasco ha fermato i cronometri a 1’29”309, mentre Lewis ha fatto segnare 1’29”914 e poi 1’29”815. Nel finale entrambe le macchine sono tornate in pista con le gomme Medium di inizio turno con maggiore carico di carburante per girare in configurazione gara. Nel complesso Charles ha percorso 28 giri, uno in più del compagno di squadra.