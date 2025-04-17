Charles: “Determinati a fare altri passi avanti”

Jeddah 17 aprile 2025

Charles Leclerc ha incontrato i media nella hospitality Ferrari all’interno del paddock del Gran Premio dell’Arabia Saudita dicendosi moderatamente ottimista per il weekend che incomincia domani con le prime due sessioni di prove libere: “Credo che abbiamo preso la direzione giusta e dobbiamo insistere con il medesimo approccio – ha detto –. Abbiamo iniziato a vedere i frutti del nostro lavoro e siamo pronti a fare altri passi avanti. Credo che il podio già in Bahrain sarebbe stato possibile e spero che le prime sessioni di libere confermeranno che ce la possiamo giocare anche qui, anche se non è il podio quello per cui mi piace combattere…”

Pista amata. Come nel caso di Lewis Hamilton, anche Charles ama molto il circuito della Jeddah Corniche: “Mi ricorda un tracciato cittadino, molto estremo in certe curve, che vanno affrontate con decisione e senza esitazioni nonostante ad attenderti in caso di errore ci siano dei muretti – ha detto Charles –. Credo inoltre che gli upgrade introdotti in Bahrain dovrebbero aiutarci anche su una pista con queste caratteristiche per cui sono curioso di andare in pista e verificare come si comporta la SF-25”.