Lewis: “Questa è una delle mie piste preferite”

Jeddah 17 aprile 2025

Lewis Hamilton è arrivato al paddock di Jeddah Corniche con il sorriso, pronto ad affrontare un weekend all’insegna della continuità dopo i progressi visti in Bahrain, con l’obiettivo di spingersi ancora più avanti. “Mi piace davvero tanto questa pista - ha detto -. È una delle mie preferite perché è tecnica ma anche molto veloce. È sicuramente impegnativa, e la prima volta che esci dai box ti colpisce quanto forte entri in certe curve. È un circuito che mette molto alla prova anche fisicamente.”

Il lavoro non si ferma. Anche con la prima tripletta di stagione in corso, il team non ha mai smesso di lavorare – sia in pista che a Maranello. “Mi manca essere in azienda e vedere tutti,” ha detto Lewis. “Ma niente può competere con la sensazione di guidare la macchina vera. Correrei ogni fine settimana, se potessi. Detto questo, avendo disputato cinque gare in sei settimane devo dire che sarà bello anche riprendere il rapporto con i ragazzi a Maranello che da parecchio tempo non vediamo. Per ora, però, sono solo entusiasta di tornare in macchina domani e vedere cosa riusciremo a fare questo weekend.”