Race recap: Charles terzo, Lewis settimo

Jeddah 20 aprile 2025

Sul circuito della Jeddah Corniche va in scena il Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinta gara del campionato del mondo. Charles Leclerc scatta dalla quarta casella, Lewis Hamilton dalla settima. Sulla città che sorge sulle rive del Mar Rosso è calata la sera. L’aria è a 28 gradi, la pista a 37.

Partenza. Al via Charles tiene la qiarta posizione, mentre Lewis supera Carlos Sainz e sale sesto alle spalle di Andrea Kimi Antonelli. A centro gruppo Pierre Gasly e Yuki Tsunoda vengono a contatto: è Safety Car.

Giro 3. Si riparte e le posizioni non cambiano.

Giro 12. Lando Norris attacca Hamilton per la sesta posizione e lo passa. Ma il ferrarista risponde e ritorna davanti alla McLaren in curva 1. I due continuano ad essere sesto e settimo.

Giro 13. Si ripete la stessa scena anche alla tornata successiva.

Giro 15. Norris supera Hamilton che scivola al settimo posto.

Giro 19. Si fermano Oscar Piastri e Antonelli per passare a gomme Hard. Charles e Lewis terzo e quinto.

Giro 20. Cambio gomme anche per Russell. Charles e Lewis secondo e quarto.

Giro 21. Si ferma anche Verstappen. Charles in testa, Lewis ancora quarto perché superato da Piastri.

Giro 23. Si ferma Lewis per passare a gomme Hard. Torna in pista ottavo.

Giro 29. Stop anche per Leclerc che passa alle Hard e rientra quinto in due secondi netti.

Giro 34. Sosta per Norris che monta gomme Medium essendo scattato con le Hard. Charles quarto.

Giro 36. Isack Hadjar effettua la sua sosta: Lewis sale settimo.

Giro 38. Charles attacca Russell e sale al terzo posto.

Finale. Negli ultimi giri Norris is avvicina a Charles ma il monegasco controlla il rivale e porta a casa il suo primo podio stagionale.