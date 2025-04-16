Gran Premio dell'Arabia Saudita di Denny Minonne

Maranello 16 aprile 2025

Denny Minonne classe 1989 nasce a Livorno. Si diploma come grafico pubblicitario e continua gli studi a Firenze alla Scuola Internazionale di Comics. Comincia la sua carriera lavorando nel Team di Cinic Game per il gioco "The Wardrobe" come concept artist. In seguito lavorerà come fumettista e illustratore per diverse realtà come Editions Soleil, Disney Publishing, Dark Horse, IDW comic, Image comic. Nell'animazione invece lavorerà come Character Designer con Kinsane Entertainment Inc. e Movimenti Production.

Attualmente lavora come illustrazione per il progetto di carte "Lorcana" in pubblicazione da Ravensburger e si dedica alla creazione del proprio studio di videogiochi; First Impact Studio.