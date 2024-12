A testa alta

La Scuderia Ferrari HP nel Gran Premio di Abu Dhabi andato in scena oggi sul circuito di Yas Marina non può recriminarsi nulla. Carlos Sainz, Charles Leclerc e tutto il team hanno messo in atto la miglior gara possibile portando a casa il secondo e terzo posto alle spalle della McLaren di Lando Norris che con il successo ha dato il titolo Costruttori al team inglese per appena 14 punti – 666 a 652 –, il distacco più ridotto da quando la vittoria è premiata con 25 punti (2010). Carlos è stato autore di una gara solidissima, con cui ha tenuto sempre sotto pressione il pilota inglese che però non è caduto in errore; Charles, dal canto suo, è partito in maniera grandiosa dal fondo del griglia e si è esibito in un primo giro memorabile che, insieme a una strategia perfetta al pit stop, gli ha permesso di rimontare ben 16 posizioni permettendogli di salire sul podio per la tredicesima volta, la ventiduesima in totale per la squadra.

La gara. Carlos ha vissuto una corsa piuttosto monotona. Dopo la partenza, in cui ha approfittato della collisione fra Oscar Piastri e Max Verstappen per salire in seconda posizione, lo spagnolo ha tenuto fondamentalmente il passo di Norris, cercando di mettergli pressione sul finale del primo stint, con gomme Medium, e all’inizio del secondo, con le Hard, senza che la sua piazza d’onore fosse mai a rischio. Completamente diversa la gara di Charles. Il monegasco è scattato con gomme Medium dal 19° posto sulla griglia e già al termine del primo giro era ottavo approfittando degli incidenti in pista ma mettendo a segno anche sei sorpassi. Al ritmo di quasi una posizione guadagnata al giro, Leclerc si è portato fino al quarto posto alle spalle di George Russell, la cui vettura aveva una buona velocità sul dritto. A questo punto la squadra è stata molto reattiva al muretto, e appena si è creato il gap necessario a uscire davanti al gruppo di vetture più lente che inseguivano ha effettuato il cambio gomme, mettendo Charles in condizione di eseguire un undercut ai danni della Mercedes. Quando anche Lewis Hamilton si è fermato per il proprio pit stop, il monegasco è salito in terza posizione mantenendola agevolmente fino alla bandiera a scacchi.

Test e poi vacanze. Il Mondiale 2024 termina dunque con la Scuderia Ferrari HP in seconda posizione tra i Costruttori, Charles terzo tra i piloti e Carlos in quinta posizione, come già nel 2021 e nel 2022. L’avventura dello spagnolo a Maranello si conclude con un bottino di quattro vittorie, sei pole position, 25 podi e 900,5 punti. Da martedì per lui sarà già 2025, visto che scenderà in pista con la Williams nei test post stagionali. Charles guiderà la sua SF-24, mentre sull’altra Ferrari si alterneranno Antonio Fuoco e Arthur Leclerc. Da martedì sera, la stagione in pista potrà dirsi definitivamente conclusa. Tornare a giocarsi un titolo all’ultima gara è stato bello, l’anno prossimo ci sono voglia e determinazione per fare ancora di più.