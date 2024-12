Race recap: Carlos secondo, Charles terzo

Atto finale per la stagione 2024: la Scuderia Ferrari HP è in corsa per il titolo Costruttori con McLaren. L’obiettivo è quasi impossibile da raggiungere, perché se Carlos scatta terzo, Charles è costretto a partire dalla posizione 19 sulla griglia, mentre le due vetture rivali sono in prima fila. I gradi dell’aria sono 27, quelli sulla pista 32.

Partenza. Al via Carlos scatta bene e beneficia del contatto tra Oscar Piastri e Max Verstappen per salire secondo, mentre Charles sale incredibilmente all’ottavo posto.

Giro 7. Charles supera Kevin Magnussen e sale settimo.

Giro 10. Leclerc supera Fernando Alonso e sale sesto.

Giro 12. Charles supera Nico Hulkenberg e sale quinto.

Giro 14. Pierre Gasly si ferma per il suo pitstop e Leclerc sale quarto alle spalle di Lando Norris, Carlos e George Russell.

Giro 20. Charles si ferma per passare a gomme Hard e torna in pista ottavo davanti a Hulkenberg e dietro a Gasly.

Giro 24. Leclerc supera Liam Lawson e sale settimo.

Giro 25. Charles passa Gasly e sale sesto.

Giro 26. Anche Carlos effettua il suo pitstop per passare a gomme Hard. Rientra terzo.

Giro 27. Si fermano sia Norris che Russell. Carlos torna secondo.

Giro 29. Verstappen si ferma per passare a gomme Hard e scontare la penalità di dieci seconda inflittagli per il contatto con Piastri. Leclerc sale quarto.

Giro 34. Lewis Hamilton, che era terzo davanti a Charles, si ferma per passare a gomme Medium. Il monegasco sale terzo.

Finale. Non succede più nulla. Carlos splendido secondo, Charles splendido terzo con una rimonta incredibile.