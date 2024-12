Quali recap: Carlos terzo, Charles partirà ultimo

Sul circuito di Yas Marina è il momento delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Charles al risultato della qualifica dovrà aggiungere le dieci posizioni di penalità derivanti dalla sostituzione del pacco batterie. L’aria è a 25 gradi, la pista a 30.

Q1. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Soft e ottengono 1’23”487 e 1’23”709 rispettivamente. Il tempo dello spagnolo vale il passaggio del turno, mentre Leclerc deve montare un nuovo set di Soft e torna in pista andando a stabilire il miglior tempo in 1’23”302.

Q2. Sainz e Leclerc vanno in pista con le gomme Soft usate in Q1. Lo spagnolo ottiene 1’23”516, il compagno di squadra 1’23”833 sfiorando le barriere in curva 14. Al secondo tentativo, con un treno di Soft nuove per entrambi i due piloti si migliorano. Carlos stabilisce 1’22”985, Charles 1’22”980 ma il tempo viene cancellato per mancato rispetto dei limiti della pista in curva 1. Il monegasco resta 14° ed è escluso, e con le dieci posizioni di penalità in griglia si ritroverà a partire dall’ultima posizione. Carlos accede al Q3.

Q3. Carlos va in pista con gomme Soft usate per il primo tentativo e ottiene 1’23”339. Lo spagnolo quindi rientra per un treno di Soft nuove. Sainz mette insieme un gran giro e stabilisce 1’22”824, a soli venti millesimi dalla seconda posizione di Oscar Piastri. Domani bisognerà dare tutto.