Ferrari annuncia Espacio come Official Partner

Maranello 02 aprile 2025

Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare un accordo di partnership pluriennale con Espacio, società giapponese leader nel settore alberghiero che fa capo al gruppo Kowa, che diventa Official Partner della squadra di Formula 1.

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, ha commentato: "Siamo lieti di accogliere Espacio come Official Partner di Scuderia Ferrari HP. La nostra azienda è sempre impegnata a perseguire l'eccellenza, non solo nelle prestazioni in pista ma anche nell’offrire momenti unici a tifosi e clienti. Espacio condivide la nostra passione per la qualità senza compromessi e la dedizione a creare esperienze esclusive, non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme."

La partnership mira a offrire esperienze autentiche e indimenticabili ai proprietari di Ferrari e agli appassionati di corse in tutto il mondo, attraverso la creazione di spazi che garantiscano il massimo comfort in contesti di lusso.