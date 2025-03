La pioggia rallenta i test: altri 129 giri a referto per la SF-25

Lewis al mattino completa 45 tornate, Charles ne effettua 84 nel pomeriggio. Domani chiusura con il monegasco in abitacolo per primo

Sakhir, 27 febbraio 2025 – La Formula 1 è in Bahrain, ma sembra di essere in Europa: nel secondo dei tre giorni dell’unica sessione di test in preparazione della stagione 2025 sul circuito di Sakhir, oltre alle temperature basse, ha fatto la propria comparsa anche la pioggia, che a metà mattina ha costretto praticamente tutte le squadre, inclusa la Scuderia Ferrari HP, a sospendere l’attività. Lewis Hamilton ha dunque percorso 45 giri (pari a 243 chilometri, che portano il suo totale dei due giorni a 115 tornate e 622 chilometri) e ha ceduto nel pomeriggio l’abitacolo della SF-25 a Charles Leclerc, che ha portato a termine 84 tornate (454 chilometri) per un totale di 129 (pari a 697 chilometri).



Mattina. Anche nella seconda giornata di Sakhir il primo a scendere in pista sulla SF-25 è stato Lewis, che ha continuato a raccogliere dati per la squadra ma ha anche iniziato a spingere di più così da iniziare a prendere maggiore confidenza con la nuova monoposto. Il pilota inglese ha girato per l’intera mattinata con gomme C3 alternando set usati a treni di pneumatici nuovi. Come detto, la pioggia ha parzialmente interrotto le attività quando ha cominciato a cadere in maniera più fitta sul tracciato, ma appena lo scroscio è cessato Lewis ha ripreso il lavoro facendo segnare il proprio tempo di riferimento in 1’29”379, risultando il più veloce del gruppo del mattino.



Pomeriggio. Già come ieri, nel corso della pausa pranzo i meccanici della Scuderia hanno controllato la SF-25 e l’hanno convertita sulle misure e i parametri graditi a Charles che è sceso in pista poco dopo che sul semaforo in fondo alla pitlane è scattato il verde. Il monegasco ha iniziato il lavoro con un treno di gomme C3 usate, per poi passare a un set nuovo e cominciare ad aumentare il ritmo. Nonostante qualche altra goccia di pioggia, che non ha interrotto l’attività di pista ma ha condizionato le prestazioni dei piloti al volante, Charles ha completato il programma, che prevedeva una simulazione di qualifica e una di gara. Come miglior tempo, Leclerc ha ottenuto 1’29”431 con mescola C3 – pur avendo impiegato anche le più morbide C4 – mentre per girare in configurazione gara ha impiegato pneumatici C3, C2 e C1. Fino a questo punto la Scuderia Ferrari HP ha percorso un totale di 270 giri (pari a 1460 chilometri), mentre Charles è a quota 155 (838 km).



Ultimo giorno. Domani la squadra tornerà in pista per l’ultima giornata di test. A cominciare questa volta sarà Leclerc che cederà la vettura ad Hamilton in pausa pranzo per permettere all’inglese di provare a girare sia in configurazione da qualifica che con carico di carburante

MATTINO

PILOTA: Lewis Hamilton #44

GIRI PERCORSI: 45

DISTANZA PERCORSA: 243 km

GIRO PIÙ VELOCE: 1'29"379 (con gomma C3)

GOMME IMPIEGATE: C3

METEO: Nuvoloso, asciutto, pioggia e poi asciutto

TEMPERATURE: Aria: 15°C, Pista: 18°C

POMERIGGIO

PILOTA: Charles Leclerc #16

GIRI PERCORSI: 84

DISTANZA PERCORSA: 454 km

GIRO PIÙ VELOCE: 1'29"431 (con gomma C3)

GOMME IMPIEGATE: C1, C2, C3, C4

METEO: Nuvoloso, asciutto, pioggia a tratti

TEMPERATURE: Aria: 16°C, Pista: 17°C

LEWIS HAMILTON #44

È stata un'altra giornata positiva per noi qui in Bahrain. Stiamo facendo grandi progressi nella comprensione della SF-25 e imparando come ottenere il massimo da essa, e finora l'affidabilità è stata buona, il che è sempre un segnale positivo.

Non siamo riusciti a girare quanto speravamo a causa del meteo, ma domani avremo più tempo in pista per lavorare sul nostro programma e per acquisire ancora più confidenza con la macchina. Mi sto divertendo molto a lavorare con il team e non vediamo l'ora di spingere ancora per l'ultima volta in questi test.

CHARLES LECLERC #16

Oggi la giornata in pista è stata più complicata, viste le condizioni atmosferiche piuttosto insolite per il Bahrain, caratterizzate da basse temperature e persino un po' di pioggia.

Abbiamo seguito il nostro programma pianificato, ma con il meteo che cambiava rapidamente, è stato difficile trarre molte conclusioni. Siamo totalmente concentrati sull'analisi dei dati raccolti e sulla preparazione per l'ultimo giorno di test di domani.