Tuukka Taponen in Formula 3 nel 2025 con ART Grand Prix

Maranello 08 ottobre 2024

Tuukka Taponen continua il proprio percorso di crescita all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy e nel 2025 disputerà il campionato di Formula 3 con il team ART Grand Prix. Il pilota finlandese quest’anno è stato tra i protagonisti del campionato europei di Formula Regional nel quale è attualmente terzo con quattro vittorie all’attivo.

Debutto già avvenuto. Taponen ha già debuttato in Formula 3 con ART Grand Prix in questa stagione, quando ha disputato il weekend di Spa-Francorchamps in sostituzione di Nikola Tsolov. Tuukka ritroverà dunque facce note e si schiererà al via della nuova stagione con l’obiettivo di essere tra i protagonisti.

Gioia. “Sono davvero entusiasta di correre in Formula 3 con il team ART GP per la stagione 2025. Hanno già mostrato interesse nei miei confronti in estate, dandomi l'opportunità di partecipare alla gara di Spa-Francorchamps nella stagione che si è appena conclusa e posso dire che sono rimasto impressionato dal team sia in pista che fuori e che mi ci sono sentito a casa da subito. ART Gran Prix ha una lunga e vincente storia e anche io voglio farne parte”.