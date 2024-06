Taponen splende a Yas Marina

Due vittorie e un quarto posto hanno lanciato il pilota finlandese della Scuderia Ferrari Driver Academy in vetta alla classifica del campionato F.Regional Middle East. Camara ha sfiorato il podio in Gara-1, progressi per Nobels.

Ci sono dei fine settimana che rasentano la perfezione e quello completato da Tuukka Taponen sul circuito di Yas Marina (sede della seconda tappa stagionale del campionato F.Regional Middle-East) rientra in questi casi. Il diciassettenne pilota finlandese ha iniziato il weekend con un’ottima performance in qualifica che gli ha permesso di conquistare la pole position nelle due sessioni in programma, assicurandosi la partenza davanti a tutti sia in Gara-1 che in Gara-3.

Gara-1. La corsa che ha aperto il fine settimana è stata una delle più spettacolari nella storia del campionato. Taponen ha sfruttato al meglio la pole position portandosi subito al comando, ma l’ingresso della Safety Car (a dieci minuti dal termine) ha azzerato i quattro secondi che Tuukka aveva messo tra sé e gli inseguitori. Il gruppo, tornato compatto, è ripartito per gli ultimi quattro giri e Tuukka è stato subito chiamato a difendersi dall’attacco portato dal compagno di squadra Martinius Stenshorne. Tra i due c’è stato un lungo testa a testa che ha visto prevalere Taponen, capace poi di allungare negli ultimi tre giri ottenendo sotto la bandiera a scacchi la sua prima vittoria nella categoria.

Gara-2 e Gara-3. In virtù della griglia invertita Tuukka ha preso il via di Gara-2 dalla decima posizione. Giro dopo giro Taponen ha iniziato a recuperare posizioni, completando una bella e spettacolare rimonta conclusa con la conquista del quarto posto nel corso dell’ultima tornata. Nella terza gara del fine settimana è arrivato un assolo dal via al traguardo. Tuukka ha preso il comando allo spegnersi del semaforo, controllando la corsa in modo impeccabile anche nelle due ripartenze seguite all’ingresso in pista della Safety Car e chiudendo da leader sotto la bandiera a scacchi. Il bottino del weekend ha permesso a Taponen di portarsi in vetta alla classifica generale con 100 punti all’attivo, dodici in più di Stenshorne.

Rafael. Più in salita il fine settimana di Rafael Camara, condizionato dall’esito delle due sessioni di qualifica concluse entrambe in ottava posizione. Il pilota brasiliano ha rimontato fino al quarto posto in Gara-1, completando il suo bottino di punti con la sesta posizione in Gara-2. Nella terza corsa Camara ha pagato un contatto nel corso del penultimo giro che lo ha fatto retrocedere dalla top-10 alla tredicesima piazza finale.

Aurelia. Nel fine settimana è scesa in pista anche Aurelia Nobels, impegnata nel campionato F.4 UAE. Pur restando fuori dalla zona punti, la sedicenne brasiliana ha confermato un passo avanti sul fronte della performance rispetto al primo appuntamento disputato sempre a Yas Marina. La ragazza ora si concentrerà sulla preparazione del resto della stagione 2024 in Europa.