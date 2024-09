Sfida ungherese per Camara e Taponen

L’Hungaroring si prepara ad accogliere la quarta tappa del campionato europeo F.Regional. Per Rafael l’obiettivo è consolidare la leadership nella classifica generale, Tuukka punta al podio.

Maranello, 20 giugno 2024 – Il tandem della Scuderia Ferrari Driver Academy, Camara-Taponen è pronto a scendere in pista sul circuito dell’Hungaroring con grandi ambizioni. I risultati conseguiti nei primi tre appuntamenti stagionali hanno permesso al diciannovenne brasiliano di portarsi al vertice della classifica di campionato, grazie a quattro vittorie e due secondi posti ottenuti nelle sei gare finora disputate. Tuukka Taponen, all’esordio nella serie europea, segue Rafael Camara in seconda posizione, grazie al successo conquistato nell’ultimo appuntamento sul circuito di Zandvoort e alla piazza d’onore di Hockenheim.

Rafael. La pista alle porte di Budapest è uno dei circuiti più tecnici in calendario, con 4.381 metri modellati da 14 curve che alternano tratti veloci lenti a settori più lenti. Rispetto ai tracciati precedenti l’Hungaroring offre un solo vero punto di sorpasso, la staccata di curva 1, un aspetto che rende molto importante la posizione di partenza e di conseguenza l’esito delle qualifiche. “Finora abbiamo visto quanto sia importante la qualifica – ha confermato Camara – quindi il primo obiettivo del weekend sarà lavorare molto per il giro veloce e puntare alla pole position. Partire nelle prime posizioni permette di poter gestire meglio la gara ed evitare i rischi che comporta il dover rimontare”. “Non può esserci altro obiettivo che lottare per la vittoria – ha proseguito ‘Rafa’ – sarà un confronto molto serrato, sappiamo che non è facile ma arriviamo a Budapest sulla spinta positiva dei risultati ottenuti finora. Nessuno nel team ha abbassato la guardia, la classifica generale ci vede al momento in una buona posizione ma abbiamo molta strada da dover fare, quindi dobbiamo mantenere la massima concentrazione”.

Tuukka. Il precedente appuntamento, disputato a Zandvoort, ha portato una buona dose di fiducia anche a Taponen. “L’obiettivo è chiaro – ha confermato Tuukka – vogliamo puntare al podio, come è accaduto finora in tutti gli altri appuntamenti. Per me sarà la prima volta sull’Hungaroring, ho avuto un buon supporto per prepararmi al meglio possibile al simulatore, ma ovviamente sarà molto importante trovare un buon feeling con la pista nelle prove libere. Dover familiarizzare con una pista nuova è un piccolo ostacolo in più, ma sono fiducioso”.

Programma. Il fine settimana dell’Hungaroring entrerà nel vivo sabato con la sessione di qualifica di Gara-1, in programma alle 9 CEST. Il turno sarà diviso in due gruppi (A e B) che determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza. La pole position che sarà assegnata al più veloce tra i due leader di gruppo. Seguirà la prima gara del fine settimana, con partenza alle 13.25. Il programma sarà replicato domenica, con qualifica alle 8.30 e Gara-2 alle 15.50.