Formula 2 ad Abu Dhabi: Ollie ai saluti, Dino per prepararsi al meglio

Maranello 05 dicembre 2024

Abu Dhabi accoglie l’ultima tappa stagionale del campionato di Formula 2 con due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy coinvolti in posizioni molto differenti. Bearman saluterà la categoria per avviarsi in Formula 1 da titolare, Beganovic raccoglie il testimone dopo il bell’esordio di Lusail.

Oliver Bearman è pronto al canto del cigno sul circuito di Yas Marina. Per Ollie quello di Abu Dhabi sarà l’ultimo fine settimana in F2 prima del passaggio definitivo in F1, un weekend che Bearman punta a chiudere con una buona performance dopo le indicazioni emerse lo scorso fine settimana in Qatar. La vittoria ottenuta nella gara sprint di Lusail (la terza stagionale) è stata frutto di un’attenta gestione degli pneumatici che gli ha permesso di mantenere una buona performance fino alla bandiera a scacchi. L’obiettivo si sposta ora sul circuito di Yas Marina, dove Bearman proverà a congedarsi dalla categoria nel modo migliore possibile.

Dino. Il fine settimana di Lusail ha visto anche il brillante esordio in Formula 2 di Dino Beganovic, autore di un’ottima qualifica conclusa in quarta posizione e di una bella Feature Race che lo ha visto conquistare il quinto posto. A differenza di Losail, per Beganovic ad Abu Dhabi non ci sarà la novità della pista, avendo già corso in precedenza sul circuito di Yas Marina in Formula Regional. “Non ho pressione – ha confessato Dino – e finora tutto è venuto in modo naturale. A Lusail, nonostante non abbia potuto girare nelle prove libere, mi sono adattato velocemente alla pista e alla monoposto. Punto a proseguire con questo approccio anche nel weekend di Abu Dhabi”.

Programma. Il fine settimana di Yas Marina scatterà venerdì con la sessione di prove libere prevista alle 11.05 locali (8.05 CET). Squadre e piloti avranno una giornata molto serrata, visto che dovranno tornare in pista alle 15 (12 CET) per il turno di qualifica. La Sprint Race è in programma sabato alle 16.15 (13.15 CET), mentre la Feature Race, che concluderà il weekend e la stagione 2024, scatterà domenica alle 13.25 (10.25 CET).