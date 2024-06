Scatta il 2024 della FDA a Yas Marina

Il circuito di Abu Dhabi ospita questo weekend la prima tappa dei campionati F.4 e F.Regional

Middle East. In pista per la Ferrari Driver Academy ci saranno Rafael Camara, Tuukka Taponen e

Aurelia Nobels.

La lunga stagione 2024 che attende i piloti della Ferrari Driver Academy è già ai nastri di partenza.

Questo fine settimana scatteranno sul circuito di Yas Marina due campionati mediorientali

diventati ormai un classico appuntamento invernale per i piloti impegnati in Formula 4 e Formula

Regional. La serie FREMEC (Formula Regional Middle East Championship Certified by FIA) vedrà al

via due piloti FDA, Rafael Camara e Tuukka Taponen, rispettivamente in pista per i team Mumbai

Falcons Racing e R-ace GP.

Per Camara la stagione 2024 sarà la seconda nella serie. Il diciottenne brasiliano, dopo il buon

esordio confermato lo scorso anno, punta a traguardi assoluti potendo contare sul bagaglio

d’esperienza costruito gara dopo gara nel corso nel 2023. Per Taponen il weekend di Yas Marina

sarà invece il suo primo in assoluto nella categoria. Il diciassettenne finlandese, che ha esordito in

monoposto lo scorso anno gareggiando in Formula 4, dovrà familiarizzare con una nuova

monoposto ed una nuova squadra, ma potrà contare sulla conoscenza delle piste, avendo

gareggiato esattamente un anno fa nella F.4 Middle East.

Nella serie Formula 4 la Ferrari Driver Academy sarà rappresentata da Aurelia Nobels, in pista con

il team Saintéloc Racing. Per la sedicenne brasiliana sarà un ritorno in pista con la monoposto già

guidata nella stagione 2023 nel campionato italiano di categoria. La partecipazione di Aurelia è

prevista nei primi due appuntamenti della serie, un’opportunità per prepararsi al meglio in vista

dell’esordio che l’attende nella nuova serie F.1 Academy.

Il calendario dei due campionati prevede cinque tappe, con tre appuntamenti sul circuito di Yas

Marina (12-14, 19-21 gennaio e 9-11 febbraio) più due sull’autodromo di Dubai (2-4 e 16-18

febbraio), con un programma che prevede tre gare in ogni tappa. Il primo weekend sul circuito di

Yas Marina entrerà nel vivo sabato con le due sessioni di qualifica della Formula 4 (12:45 locali),

categoria che tornerà in pista alle 16:15 per gara 1 proseguendo poi domenica con gara 2 (10:45) e

gara 3 (14:45). Programma analogo anche per la Formula Regional, con la sessione di qualifica che

scatterà sabato alle 13:30 e a seguire gara 1 alle 17:20. Domenica doppia gara con partenza

rispettivamente alle 11:55 e 15:55.