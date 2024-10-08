Rafael Camara in Formula 3 con Trident nel 2025

Maranello 08 ottobre 2024

Rafael Camara, fresco campione europeo di Formula Regional, farà il naturale step per il 2025 e sarà dunque in gara nel campionato internazionale di Formula 3. Lo farà con il team Trident, scuderia con sede a Milano e quartier generale operativo ad Ossona, una delle squadre di vertice nelle categorie propedeutiche. Il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy è senza dubbio pronto al salto, avendo dominato in questa stagione la serie europea FRECA vincendo sei gare, conquistando altri quattro podi, sette pole position e sei giri più veloci.

Debutto oggi. Rafael ha debuttato ufficialmente con la squadra oggi, nella prima giornata di test collettivi in programma a Jerez de la Frontera. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di essere costantemente tra i protagonisti del campionato.

Soddisfazione. “Sono molto felice di unirmi a Trident – ha dichiarato Camara –, credo che sia un team fantastico ed è bello farne parte. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con loro e vedere cosa possiamo ottenere insieme. Ovviamente le aspettative sono alte: l’anno prossimo punteremo a lottare al vertice. So che non sarà facile e che c'è ancora molto lavoro da fare, perché non si tratta solo di una nuova macchina, ma anche di una nuova squadra, quindi tutto sarà diverso per me. Il mio primo obiettivo è quello di arrivare pronto per l’inizio della stagione 2025, lavorare bene con la squadra e fare sempre del mio meglio”.