Rafael Camara con Prema nel campionato italiano di Formula 4

Il nuovo entrato nella Ferrari Driver Academy, Rafael Camara, brasiliano classe 2005, è pronto per il suo debutto agonistico in monoposto. La categoria sarà quella d’esordio per eccellenza, la Formula 4, il campionato quello italiano e il team Prema, il più vincente degli ultimi anni. Le condizioni per Rafael di imparare tanto al suo primo anno e di far bene ci sono dunque tutte.

Anno solido. Camara ha debuttato a dieci anni sui kart trasferendosi dal Sudamerica all’Europa e mettendosi subito in luce nella classe 60 Mini. La sua crescita è proseguita negli anni successivi prima in classe OKJ e poi nella OK. Lo scorso anno il brasiliano ha vinto nella WSK Super Master Series e nella WSK Champions Cup guadagnandosi un posto nelle FDA Scouting World Finals come il pilota indicato dal partner di FDA, Escuderia Telmex. Nel camp conclusivo Rafael ha poi saputo mettersi in luce ottenendo così un posto nella Ferrari Driver Academy insieme ad Oliver Bearman.

Impaziente. Camara, che oltre al campionato italiano disputerà alcuni appuntamenti selezionati di altre serie di Formula 4, si è detto impaziente di cominciare: “Sono felicissimo di fare il mio debutto con Prema, una squadra per la quale i numeri parlano da soli. Non vedo l’ora di vestire i loro colori e di poter sfoggiare il logo della Ferrari Driver Academy sul mio casco, sulla tuta e sulla monoposto. Ringrazio tutti per questa opportunità e non vedo l’ora che sia il 2022 per mettere il casco in testa e calarmi in abitacolo”.