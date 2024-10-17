Per Camara e Taponen un assaggio di 2025

Maranello 17 ottobre 2024

I due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy hanno completato i test post-season di Formula 3. Per entrambi è stata una presa di contatto in vista della stagione 2025 che li vedrà all’esordio nella categoria.

Maranello, 17 ottobre 2024 – Rafael Camara e Tuukka Taponen sono stati impegnati in una doppia sessione di test che hanno visto i due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy in pista per due giorni sul tracciato di Jerez de la Frontera e per altre due giornate al Circuit de Barcelona-Catalunya. I test post-season di Formula 3 sono stati la prima occasione per vedere in pista i nuovi abbinamenti team-piloti che saranno al via del campionato 2025. I quattro giorni di prove si sono disputati con le monoposto utilizzate nella stagione 2024, in attesa della nuova vettura che sarà in pista a partire dal prossimo anno.

Tempi di riferimento. Nelle due giornate completate a Jerez de la Frontera, Camara, in pista con il team Trident, ha percorso complessivamente 112 giri, con il miglior crono di 1’30”337, a circa sei decimi dal tempo di riferimento. Centodiciotto le tornate complessive coperte da Taponen, al volante di una monoposto del team ART, il cui miglior crono è stato 1’31”250. Le prove nel sud della Spagna sono state disturbate dalla pioggia in due delle quattro sessioni, ma complessivamente le squadre hanno completato il programma di lavoro.

Rafael. I riscontri dei due giorni completati al Circuit de Catalunya hanno confermato un netto passo avanti di Camara. Il pilota brasiliano (108 giri all’attivo) è stato costantemente nelle prime posizioni nei quattro turni disputati, concludendo il test con il quarto tempo assoluto (1’27”306) a meno di un decimo dal miglior crono. “Questi test sono stati un’esperienza molto bella e intensa – ha commentato Camara –. Nel mio caso c’è stato l’esordio con questa monoposto e anche la prima presa di contatto in pista con il team Trident. Credo che abbiamo fatto un bel salto in avanti tra Jerez de la Frontera e Barcellona, ho dovuto familiarizzare con tante novità, ma ogni volta che sono sceso in pista le cose sono migliorate. Sono contento, il lavoro con la squadra è stato subito molto buono e questo aspetto è un grande incoraggiamento in vista della lunga pausa che ci attende. Continuerò a lavorare sodo per essere al meglio della forma nei test pre-stagionali del 2025”.

Tuukka. Al Circuit de Catalunya-Barcelona, Taponen ha completato complessivamente 140 tornate, concludendo le due giornate con il miglior crono di 1’28”296. “Tirando le somme queste giornate di test per me sono state abbastanza complicate – ha commentato Tuukka –. La performance in generale è migliorata, ma complessivamente sono stati giorni non del tutto positivi. Come sappiamo l’attività in pista riprenderà il prossimo anno con la nuova monoposto, quindi inizierà un nuovo ciclo, ma dobbiamo iniziare a lavorare durante l’inverno per essere preparati al meglio in vista del 2025”.