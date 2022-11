Oliver Bearman in Formula 2 con Prema

Nella prossima stagione Oliver Bearman sarà ancora con il team Prema ma salirà di categoria. Il pilota britannico, selezionato nelle Scouting World Finals della Ferrari Driver Academy del 2021, gareggerà infatti nel campionato di Formula 2.

Bruciate le tappe. Oliver nella sua carriera ha fin qui bruciato le tappe: nel 2021 ha stupito in Formula 4, aggiudicandosi sia il campionato italiano che quello tedesco con un totale di 17 vittorie e dieci pole position. Quest’anno è salito direttamente in Formula 3 e al primo anno nella categoria, sempre con il team Prema, è stato tra i protagonisti del campionato, lottando per il titolo fino all’ultima corsa e concludendo al terzo posto con una vittoria e otto podi.

Più peso e potenza. Oliver, a soli 17 anni, gareggerà dunque nella categoria che precede la Formula 1 e si troverà a guidare una vettura più pesante – 755 kg rispetto ai 673 della Formula 3 – ma molto più potente visto che il motore eroga 620 cavalli, ben 240 in più rispetto alla monoposto dell’anno scorso.

Pronto alla sfida. Ollie si è detto “molto felice di poter continuare a gareggiare con Prema anche in Formula 2. La stagione di Formula 3 è stata positiva e il team mi ha accompagnato facendomi crescere durante tutto il campionato. In queste settimane mi preparerò all’interno della Ferrari Driver Academy nel migliore dei modi. So che nel 2023 mi aspetta una sfida molto impegnativa ma siamo tutti molto motivati. Non vedo l’ora di scendere in pista per il test di Abu Dhabi e di iniziare a fare esperienza in vista dell’esordio in Bahrain”.