Lo Scouting Camp Asia-Pacific elegge Costa Toparis

Maranello 11 ottobre 2024

L’evento di scouting messo in atto dalla Scuderia Ferrari Driver Academy in collaborazione con Motorsport Australia ha premiato una vecchia conoscenza del programma giovani di Maranello, Costa Toparis, che si è così guadagnato il diritto di partecipare al World Scouting Camp 2024 che andrà in scena sulla pista di Fiorano dal 14 al 17 ottobre prossimi. Toparis, già quest’anno impegnato in Europa, è stato colui che si è messo maggiormente in luce nella selezione che è andata in scena a Sepang a metà settembre.

Quattro giornate intense. Sono stati tredici i piloti che si sono giocati le proprie carte sulla pista di Sepang, nove australiani, un indiano, un giapponese, un azero e un pilota di Macao. Nelle quattro giornate in pista i giovani sono stati impegnati in allenamenti e prove fisiche ma hanno anche sostenuto lezioni teoriche e sono stati chiamati a gestirsi in esercizi dedicati alle attività marketing e media. In pista poi, sono stati impegnati in una simulazione di weekend al volante di alcune monoposto di Formula 4, la categoria propedeutica per eccellenza.

Il processo di selezione. Dai tredici iniziali, i piloti coinvolti sono stati ridotti a sei sulla base della bontà dei risultati forniti nelle varie prove e principalmente sui riscontri ottenuti sul circuito. A partecipare alla giornata finale di selezione sono stati dunque gli australiani Toparis, Dante Vinci, Harrison Duske e Nicolas Stati oltre che l’indiano Arjun Chheda e il rappresentante di Macao, Tiago Rodrigues. Tra di loro Toparis si è guadagnato il diritto di venire a giocarsi le sue carte al World Scouting Camp della settimana prossima a Fiorano. Per l’australiano, come detto, non si tratta della prima volta: era infatti già stato selezionato per per partecipare all’evento conclusivo della stagione nel 2021.

Ottimo lavoro. Soddisfatto il responsabile della Scuderia Ferrari Driver Academy, Jock Clear: “Ancora una volta abbiamo visto la bontà della collaborazione fra Motorsport Australia e la Scuderia Ferrari Driver Academy. L’evento di selezione di Sepang ancora una volta è stato all’altezza della situazione e ha messo in risalto le capacità di Costa Toparis che siamo pronti ad accogliere a Fiorano. Siamo grati a Motorsport Australia per l’entusiasmo con il quale ha organizzato l’evento di Kuala Lumpur a supporto del nostro processo di scouting”.