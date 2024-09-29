FRECA - Rafael Camara è il campione 2024!

Maranello 29 settembre 2024

Nel weekend di Barcellona, penultima tappa del campionato europeo di Formula Regional, Rafael ha vinto il titolo grazie a una terza e a una quarta posizione. Tuukka Taponen sfortunato in Gara-2

Maranello, 29 settembre 2024 – Alla vigilia del weekend di Barcellona l’obiettivo di Rafael Camara era stato molto chiaro: “Voglio chiudere i giochi a Montmelò e godermi l’ultima tappa a Monza”. Il diciannovenne pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy ha corso in pista contro gli avversari diretti ma sempre con un occhio all’aritmetica. Dopo la terza posizione conquistata in Gara-1, la certezza del titolo è arrivata nella seconda corsa del weekend, conclusa in quarta posizione. I ventisette punti conquistati lo hanno dunque laureato campione 2024. Si tratta del terzo pilota della Academy di Maranello in sei anni di esistenza della serie: il brasiliano raggiunge nell’ambo d’oro Gianluca Petecof (campione 2020) e Dino Beganovic (2022). Dopo nove tappe e 18 gare disputate, Camara è dunque salito a 266 punti, sessanta in più di James Wharton, primo degli inseguitori. Tuukka Taponen, secondo in Gara-1, è salito a quota 196 e sarà in pista a Monza (26 e 27 ottobre) per contendere a Wharton la piazza d’onore finale. Il diciassettenne finlandese, alla sua prima stagione nella categoria, è stato costretto al ritiro in Gara-2 dopo essere stato incolpevolmente coinvolto in un incidente avvenuto subito dopo il via.



Gara-1. Camara, secondo sullo schieramento di partenza, al via ha pagato il lato sporco della pista. Taponen, terzo in griglia, in fase di accelerazione ha superato Rafael, sfilando secondo alla staccata di curva 1. La corsa è stata congelata in regime di Safety Car dal termine del primo giro fino alla terza tornata, quando è tornata la bandiera verde. La gara è ripresa senza cambi di posizioni nella top-3, con James Wharton leader davanti a un terzetto formato da Taponen, Camara e Brando Badoer. I dieci giri verso la bandiera a scacchi sono comunque stati molto intensi, con Rafael che ha provato in più occasioni a cercare lo spazio per l’attacco su Tuukka dovendosi però anche guardare le spalle da un aggressivo Badoer. Solo nell’ultima tornata le posizioni si sono congelate, con Taponen e Camara tornati sul podio dopo il difficile weekend di Spielberg.



Gara-2. Il secondo tempo ottenuto al termine delle qualifiche nel gruppo A, ha garantito a Camara la quarta posizione sulla griglia di partenza, mentre Taponen (sesto nel gruppo B) si è schierato solo dall’undicesima casella. Allo spegnersi del semaforo Rafael ha mantenuto la quarta piazza, mentre Taponen è stato molto sfortunato, venendo coinvolto in un contatto tra Matteo De Palo e Ruiqi Liu. Dopo essere stato speronato subito dopo l’ingresso in curva 1, Tuukka è finito nella via di fuga con la monoposto danneggiata terminando lì la propria gara. Dopo tre giri in regime di Safety Car, la corsa è ripresa con James Wharton leader e Camara in quarta posizione, piazzamento sufficiente a garantirgli la conquista del titolo 2024. Il brasiliano non ha corso rischi, iniziando un lungo countdown verso la bandiera a scacchi che lo ha incoronato campione 2024.

Rafael Camara - Campione Europeo Formula Regional

Sono molto, molto felice! È stata una stagione davvero bella, chiusa in questo weekend fantastico. Dopo le difficoltà incontrate nel precedente fine settimana, a Spielberg, siamo riusciti a tornare nelle prime posizioni. Abbiamo lavorato molto bene quest’anno, fin dai test pre-campionato e poi gara dopo gara, con grande collaborazione e spirito di gruppo. È stato bello vivere una stagione con questo clima, ringrazio il mio ingegnere e i miei meccanici, grandi professionisti e splendide persone. Sono davvero contento per questo titolo, che ripaga anche il lavoro fatto a Maranello con tutto il personale della Academy. Dopo tre stagioni volevo ripagare tutti con un trionfo che spero sia solo il primo di una serie. Ora mi godrò per un po' questo successo, e credo che tutti ci divertiremo nella tappa finale di Monza, dove arriveremo più rilassati. Sono davvero felicissimo.

Jock Clear - Head of Scuderia Ferrari Driver Academy

Congratulazioni vivissime a Rafa e al team Prema per aver chiuso il campionato oggi a Barcellona, ​​con due gare di anticipo. Il dominio di Rafa nella prima parte della stagione ha gettato le basi per questo campionato e la sua maturità e calma nei weekend difficili lo hanno confermato campione assolutamente meritevole. A nome di tutti alla SFDA e di tutta la famiglia Ferrari, bravissimo Rafa!