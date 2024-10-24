‘Last Dance’ monzese per Camara e Taponen

Maranello 24 ottobre 2024

Il campionato europeo di Formula Regional è pronto per l’appuntamento conclusivo della stagione. Il circuito di Monza accoglierà Rafael, già campione, e Tuukka che punta alla top-3 nella classifica finale.

Il fine settimana di Monza, che concluderà la stagione 2024 del campionato europeo Formula Regional, avrà un sapore particolare per Rafael Camara e Tuukka Taponen. Per i due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy il weekend monzese sarà quello dell’addio alla categoria che ha permesso a entrambi di esaltare il proprio talento, traghettandoli con successo verso le serie superiori. Il circuito di Monza sarà la cornice perfetta per l’ultimo atto di una stagione molto combattuta. Come da tradizione l’Autodromo Nazionale non concede un grande valore aggiunto a chi si qualifica nelle primissime posizioni, lasciando aperta la porta per il successo fino alla bandiera a scacchi.

Rafael. Per Camara la tappa di Monza sarà una vera e propria “last dance”. Il pilota brasiliano ha conquistato aritmeticamente il titolo di campione 2024 nel precedente appuntamento disputato sul circuito di Catalunya, salendo a quota 266 punti grazie a una terza e a una quarta posizione. “Speravo davvero di chiudere i conti a Barcellona anche per godermi al meglio il fine settimana di Monza – ha commentato Rafael –. Mi piace la prospettiva di correre un weekend senza dover pensare alla classifica di campionato. Ci tengo a concludere nel modo migliore questa stagione che ha regalato e a me e alla squadra tante belle soddisfazioni”.

Tuukka. Per Taponen l’appuntamento sul circuito di Monza sarà determinante ai fini della posizione finale nella classifica di campionato. Tuukka è attualmente terzo, con 196 punti all’attivo e dieci di ritardo nei confronti di James Wharton, un margine che lascia aperta la lotta per il titolo di vicecampione. Dopo la sfortunata tappa di Barcellona, nella quale ha dovuto incassare due ritiri, per Taponen il weekend sulla pista di Monza ha tutto per essere quello del riscatto. Tuukka e Wharton si contenderanno anche il titolo di ‘rookie’ dell’anno.

Programma. Il weekend sul circuito di Monza scatterà venerdì con due sessioni di prove libere, per poi entrare nel vivo sabato con la qualifica di Gara-1. Il turno sarà diviso in due gruppi: A (in pista alle 8.30 CET) e B (8.50) che determineranno la fila destra e sinistra dello schieramento. La pole position sarà assegnata al più veloce tra i due leader di gruppo. Seguirà la prima gara del fine settimana, con partenza alle 13.20. Il programma sarà replicato domenica, con i turni di qualifica che scatteranno a partire dalle 8.30, mentre Gara-2 prenderà il via alle 14.55.



