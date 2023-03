La seconda tappa del campionato Formula Regional Middle East si disputa questo fine settimana sull’inedito tracciato denominato Kuwait Motor Town. I due piloti della Ferrari Driver Academy sono a caccia di conferme.

Dopo una settimana di pausa Dino Beganovic e Rafael Camara sono pronti a tornare in pista per il secondo appuntamento del campionato Formula Regional Middle East. I due piloti della Ferrari Driver Academy hanno iniziato il cammino nella serie con buoni riscontri, confermati dalla vittoria ottenuta a Dubai in Gara-1 da Beganovic e da un weekend convincente di Camara. Dopo la prima tappa il brasiliano è secondo a 32 punti, a sei dal leader, mentre Dino è quarto con 27 lunghezze.

Pista inedita. La novità del fine settimana è una pista inedita per tutti i piloti al via, il Kuwait Motor Town. Si tratta di un circuito, lungo 5.609 metri, che si sviluppa attraverso venti curve alternando tratti veloci e sequenze guidate. Il programma del weekend prevede due giorni di test per permettere ai piloti di familiarizzare con il tracciato prima di entrare nel vivo del fine settimana. “Il fine settimana di Dubai ha portato delle indicazioni positive – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa –. Per Dino l’obiettivo era quello di ritrovare il ritmo del weekend di gara e approcciare il lavoro con i ritmi che dovrà sostenere quest’anno nel contesto della Formula 3. Per lui quello del Kuwait sarà l’ultimo weekend nella serie, poi è previsto il suo rientro a Maranello per iniziare il programma specifico in vista del debutto in Formula 3. Camara proseguirà la sua esperienza fino al termine del campionato, essendo la categoria completamente nuova per lui, che sarà impegnato nella serie europea del medesimo campionato. Il fine settimana d’esordio è iniziato con qualche comprensibile difficoltà che ha subito superato, proseguendo in crescendo, ed è ciò che serve per prepararsi al meglio in vista della lunga stagione che lo attende. Il trend è positivo ed attendiamo conferme questo weekend”.

Programma. Il secondo appuntamento stagionale scatterà venerdì alle 11.05 locali (9.05 CET) con la doppia sessione di qualifica. Squadre e piloti torneranno in pista alle 15.45 (13.45 CET) per Gara-1, mentre la seconda a terza corsa del fine settimana sono in programma sabato, con partenza alle 10.55 (8.55 CET) e 15.40 (13.40).