Formula Regional Europe: Dino Beganovic trionfa anche a Monaco!

IL DICIOTTENNE SVEDESE HA CONFERMATO L’OTTIMO AVVIO DI STAGIONE ANCHE NELLA TAPPA DI MONACO. DINO HA CONQUISTATO LA POLE POSITION, IMPONENDOSI IN GARA-2 E COMPLETANDO IL BOTTINO DI TAPPA CON LA SECONDA PIAZZA IN GARA-1

Dino Beganovic ha vinto a Monte Carlo, uno dei circuiti più famosi del motorsport confermando il proprio stato di grazia. Dopo le vittorie ottenute a Monza e Imola, Dino Beganovic è stato grande protagonista anche a Monaco, sede del terzo appuntamento stagionale del campionato europeo di Formula Regional. Il bilancio finale del fine settimana è stato ottimo, grazie alla vittoria ottenuta in Gara-2 (la terza in questo inizio di stagione) e la piazza d’onore di Gara-1, preceduta dalla conquista della pole position. Grazie a un bottino perfettamente in linea con le tappe precedenti, Beganovic ha incrementato il suo punteggio nella classifica generale, salendo a quota 129 punti, 55 lunghezze in più del primo degli inseguitori, Hadrien David.



Qualifica. A Monte Carlo la sessione di qualifica assume un’importanza cruciale. È fondamentale scattare nelle primissime posizioni, e per i piloti la ricerca del giro veloce è una vera e propria sfida. Per sopperire ai problemi di traffico i piloti vengono divisi in due raggruppamenti, che le due file dello schieramento di partenza. La sessione di Beganovic è stata molto animata, con continui cambi di posizione, e nella cruciale fase conclusiva Dino è riuscito a completare un giro risultato il più veloce di entrambi i gruppi, ottenendo così la pole position. “La pole position a Monaco è davvero speciale – ha commentato Beganovic – la sessione è stata molto combattuta, ma sono riuscito a trovare un giro con pista libera in cui ho spinto al massimo. È un ottimo inizio di weekend”.



Gara-1. Nella prima corsa del weekend monegasco Dino è scattato dalla seconda posizione dello schieramento, poiché il regolamento sportivo di questo weekend ha imposto l’alternanza dei due gruppi di qualifica sul lato destro e sinistra della griglia di partenza. Nonostante la conquista della pole position, Beganovic è stato così costretto a prendere il via di Gara-1 dalla seconda posizione, piazzamento che ha mantenuto al via dopo una partenza molto lineare. Anche le prime fasi di gara non hanno portato cambi nelle posizioni di vertice, ma alla sesta tornata la direzione gara ha esposto la bandiera rossa a causa di un incidente che ha ostruito il passaggio al tornantino. La corsa è ripresa dopo venti minuti con partenza lanciata, ma i tre giri rimasti prima della bandiera a scacchi non hanno visto variazioni in classifica, e Beganovic ha conquistato una preziosa piazza d’onore.



Gara-2. La gara che ha concluso il terzo appuntamento stagionale della Formula Regional ha aperto la domenica monegasca. Beganovic ha capitalizzato la sua pole position, grazie a una buona partenza che gli ha permesso di sfilare al comando alla prima curva. Dopo una tornata congelata dalla Safety Car, la corsa è ripresa al terzo giro, e Dino è stato in grado di allungare fino ad accumulare un vantaggio su Hadrien David di cinque secondi a metà gara. Nelle fasi finali Beganovic ha gestito il margine con sicurezza, evitando rischi e transitando da vincitore sotto la bandiera a scacchi con due secondi di margine su David, ottenendo così il terzo successo nelle tre tappe di campionato finora disputate.



Calendario. Per team e piloti del campionato di Formula Regional non ci sarà molto tempo per recuperare le fatiche monegasche. Il prossimo fine settimana sarà già tempo per tornare in pista per il quarto appuntamento stagionale sul circuito Paul Ricard.