Formula Regional: Dino e Tuukka sfidano Macau

Maranello 15 novembre 2024

Tutto è pronto per la FIA World Cup che si disputerà sull’affascinante circuito di Guia. Beganovic ritroverà Macau e la Formula Regional, per Tuukka sarà l’esordio assoluto su un tracciato cittadino.

“La mia pista preferita? Macao”. Capita spesso, anche tra i piloti di Formula 1, di sentire citato il nome di un tracciato che sopravvive al trascorrere del tempo. La gara che si svolge nell’ex protettorato portoghese (passato alla Cina nel 1999) è giunta alla settantunesima edizione, passando dall’essere un evento pionieristico che ha permesso di aprire la porta asiatica al motorsport internazionale, a grande classico che vanta una brillante storia alle spalle. L’edizione 2024 vedrà come evento di spicco per quanto riguarda le monoposto, la Formula Regional World Cup, una sorta di campionato del mondo della categoria in prova unica. Tra i 27 piloti al via ci saranno anche Dino Beganovic e Tuukka Taponen, alfieri della Scuderia Ferrari Driver Academy, attesi in pista per l’ultima gara dell’intensa stagione 2024. Per Dino sarà un ritorno al Guia Street Circuit, conosciuto per la prima volta dodici mesi fa, nonché al volante di una Formula Regional, categoria dominata due stagioni fa. Ma pur di essere presenta a Macao, Beganovic non ha esitato a tornare in pista con la sua ‘vecchia’ monoposto messa a disposizione del team Prema.

Dino. “Macao è un luogo molto speciale – ha commentato Dino –. La scorsa stagione ho partecipato a questa gara per la prima volta e ho promesso a me stesso che sarei tornato. Eccomi qui, con più esperienza e una grande squadra al seguito. Essere sempre limite, spingere la macchina al massimo possibile sfruttando ogni centimetro fino a sfiorare i muri, ti regala una sensazione e un'esperienza unica, per questo credo che quella di Macao sia una delle piste più belle al mondo”.

Tuukka. Taponen sarà invece all’esordio. Quando è stato chiamato dal team R-ace GP per essere in pista nel Gran Premio di Macao non ha avuto esitazioni. “Mi aspetta una sfida del tutto nuova – ha commentato Tuukka –, per me sarà la prima a Macao nonché su un circuito cittadino di questa portata. Ho buone sensazioni e non vedo l’ora di scendere in pista. Sarà sicuramente interessante e divertente gareggiare contro alcuni piloti di Formula 3, cercherò di fare del mio meglio per portare a casa il miglior risultato possibile”.

La pista. Il Guia Street Circuit si estende per 6.120 metri con 24 curve. A rendere questo tracciato unico al mondo è il lunghissimo rettilineo di quasi due chilometri che inizia prima del traguardo (all’uscita della ‘R’ curve) e si estende fino alla curva Lisboa. Il setup delle monoposto risulta essere estremamente scarico sul fronte aerodinamico, e questo rende per i piloti una vera e propria sfida affrontare i quattro chilometri della sezione cittadina. L’attività in pista è scattata giovedì, mentre oggi è stata completata la griglia di partenza per la Qualifying Race in programma alle 15 domani (8 CET) sulla distanza di 10 giri: Dino scatterà 15°, Tuukka ventesimo. Domenica ci sarà la gara che assegnerà il titolo mondiale con partenza alle 15.30 per 15 giri in totale.