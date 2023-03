Il sedicenne australiano si è imposto in Gara-1, completando il bottino del weekend con la piazza d’onore conquistata nella seconda corsa davanti al compagno di squadra Taponen.



I 5.609 metri del circuito Kuwait Motor Town hanno messo a dura prova squadre e piloti, alla loro prima esperienza su un tracciato molto tecnico. Un esame che James Wharton ha superato a pieni voti, grazie alla vittoria conquistata nella prima delle tre gare del fine settimana. Un successo che Wharton ha costruito grazie a un buon avvio, che gli ha consentito di passare dalla terza posizione occupata sulla griglia di partenza alla leadership in curva 2. Una volta al comando James ha gestito molto bene le fasi di ripartenza dopo un periodo in regime di Safety Car, mantenendo sempre un secondo di margine sugli avversari fino alla bandiera a scacchi.

Successo voluto. “È stata la prima gara in assoluto disputata da un campionato monoposto su questa pista – ha commentato James – e non sapevamo bene cosa aspettarci al via. Ho cercato di non prendere troppi rischi, ma quando sono arrivato alla staccata di curva 2 ho visto lo spazio per ritardare la frenata e sono riuscito a sfilare al comando. Non è stato semplice gestire la ripartenza dopo il periodo in Safety Car, ma ho chiuso bene gli spazi, volevo con tutto me stesso questa vittoria”. In Gara-2 Wharton è scattato dalla terza posizione, sfilando secondo al quinto passaggio e iniziando un forcing che lo ha portato molto vicino al leader Ugochukwu, senza però avere la chance di portare un attacco che gli permettesse di mantenere la testa. I due si sono trovati affiancati qualche ora dopo al via della terza e conclusiva corsa del weekend, ma un contatto in curva 2 ha compromesso la gara di entrambi.

Alti e bassi. Meno lineare è stato invece il weekend di Tuukka Taponen. Il sedicenne finlandese ha aperto il suo fine settimana con la sesta posizione in Gara-1, sfruttando poi bene la partenza dalla prima fila nella seconda corsa. Dopo aver mantenuto la posizione nelle fasi iniziali, Taponen ha ceduto all’attacco di Wharton piazzandosi terzo. È durata invece pochi metri Gara-3, conclusa subito dopo il via a causa di un contatto con un avversario in curva 2. “È stato un weekend molto intenso – ha commentato Tuukka – mi sono confrontato con una pista molto tecnica sulla quale il fattore esperienza è stato importante. Credo che farò tesoro di questo fine settimana, e sarà un’ottima base su cui tornare in pista tra pochi giorni”.

Situazione. In virtù dei risultati nel primo dei due weekend in programma sul circuito Kuwait Motor Town, Wharton occupa la terza posizione nella classifica generale con 70 punti, seguito da Taponen a quota 61. Tuukka ha recuperato punti nella classifica riservata ai rookie, dove occupa la seconda posizione a quattro lunghezze dalla vetta. Il terzo round di campionato va in scena già domani con le qualifiche e la prima gara.