Formula 4 UAE: Camara, avanti con fiducia

Dopo il buon esordio in monoposto della scorsa settimana, il sedicenne brasiliano è pronto a tornare in pista sul circuito di Dubai.

Il campionato Formula 4 UAE è giunto alla vigilia della terza delle cinque prove in calendario, appuntamento programmato nuovamente sul circuito di Dubai, sede anche della tappa di una settimana fa. Lo scorso fine settimana Rafael Camara è stato autore di un buon esordio assoluto in monoposto, un crescendo che ha visto il sedicenne brasiliano della Ferrari Driver Academy cogliere due piazzamenti in zona punti per poi concludere con il weekend con un brillante terzo posto in Gara-4.

Meno incognite. Camara ha iniziato con un buon passo confermando il potenziale visto nei test, e chilometro dopo chilometro ha preso confidenza con un circuito sul quale non aveva mai girato in precedenza e con un contesto per lui inedito. Si può dunque ben sperare in vista del prossimo fine settimana, un weekend nel quale Rafael avrà meno incognite da affrontare. È invece terminata come da programma la partecipazione al campionato di James Wharton, mattatore dello scorso fine settimana nel quale ha ottenuto ben tre successi nelle quattro gare disputate.

Sulla buona strada. “Rafael ha superato bene le difficoltà che un giovane pilota inevitabilmente incontra alla sua prima partecipazione ad una serie per monoposto – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – ha concluso il fine settimana sul podio, e questo è indubbiamente un buon risultato che conferma come sia sulla buona strada. Dovrà proseguire il suo percorso di crescita, familiarizzare in qualifica con le gomme nuove, prendere le misure in gara, e tanti altri aspetti che non sono più dei segreti per gli avversari più esperti. Come da programma Wharton ha invece completato la sua presenza nel campionato, che era stata pianificata nelle prime due tappe in calendario. Per James ora inizia il lavoro di preparazione alla lunga e impegnativa stagione che lo attende in Europa”.

Orari. Il programma del fine settimana di Dubai prevede sabato la doppia sessione di qualifica alle 11.35 locali (8.35 CET), mentre Gara-1 scatterà alle 15.10 (12.10 CET). Squadre e piloti torneranno in pista domenica per affrontare una giornata molto intensa, con ben tre gare in programma. La prima prenderà il via alle 9.45 (6.45 CET), seguita da Gara-3 alle 13.40 (10.40 CET) e Gara-4 alle 16.30 (13.30 CET).