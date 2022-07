Per i tre piloti della FDA impegnati nel campionato Italiano Formula 4 il prossimo fine settimana è in programma il quarto appuntamento in calendario, che darà il via alla seconda metà di stagione.

Prosegue a ritmi serrati l’attività di Rafael Camara, James Wharton e Maya Weug. Il terzetto della Ferrari Driver Academy sarà in pista questo fine settimana nella quarta delle sette tappe stagionali del campionato Italiano Formula 4. Camara arriva sul circuito di Vallelunga nelle vesti di leader della classifica generale, primato raggiunto grazie a due vittorie, tre secondi ed un terzo posto, più una grande regolarità che ha permesso all’esordiente brasiliano di confermarsi sempre nella top-8, arrivando ad accumulare 147 punti.

James e Maya. Wharton è alla caccia del suo primo successo dopo essere riuscito a salire sul podio nelle tre tappe stagionali finora disputate, essendosi piazzato terzo a Imola, Misano e Spa-Francorchamps. Il pilota australiano occupa la quarta posizione nella classifica generale, con 79 punti all’attivo. Anche Weug è impaziente di tornare in pista a Vallelunga. Con cinque piazzamenti in zona punti, Maya ha ribadito un cambio di passo importante rispetto al 2021, e la performance sta migliorando gara dopo gara, a conferma di un trend positivo.

Migliorare ancora. “Ovviamente siamo contenti di questa prima fase di stagione di Rafael – ha confermato il direttore di FDA, Marco Matassa – ma il nostro lavoro ci impone di migliorarci. Il livello della serie è alto, ma su una pista come Vallelunga, che Rafael conosce, spero che possa tornare a giocarsi la vittoria come nei primi due appuntamenti stagionali ma poi sfuggito nella tappa di Spa-Francorchamps. Stiamo lavorando anche con James per cercare di accelerare la sua crescita, non dobbiamo dimenticare che insieme a Rafael sono pur sempre due ragazzi giovanissimi al loro primo anno in monoposto. Al momento Wharton paga un po' in termini d’esperienza nei momenti più caldi e animati delle gare, e se riuscirà ad avere più fiducia sfruttando queste fasi a suo favore, sono certo che anche la sua posizione in classifica migliorerà. In questa prima fase di stagione abbiamo apprezzato molto anche il lavoro fatto da Maya, sta mostrando dei progressi importanti confermandosi ormai stabilmente in top-10. Il lavoro che porta avanti sta dando i risultati, ed ogni gara è un’occasione per fare un altro passo avanti”.

Nuovo formato. Nel weekend di Vallelunga verrà inaugurato un nuovo format sviluppato dagli organizzatori, ideato per consentire a tutti i piloti (ben 40 quelli attesi sul circuito romano) di poter gareggiare con un numero di vetture complessivo che supera la capienza della pista. Complessivamente verranno svolte nel fine settimana quattro gare: due al sabato e due la domenica. In tal modo, tutti i partecipanti potranno correre nelle gare di qualifica, suddivisi in tre gruppi (A, B, C), che si incontreranno a coppie. Al termine delle tre corse sarà sviluppata una classifica generale fittizia che, sommando i punteggi di ciascun conduttore, servirà ad individuare i piloti che potranno accedere alla quarta gara.

Programma. Sabato scatterà con Gara-1 alle 11.40 CET, a cui seguirà la seconda corsa alle 17 CET. Gara-3 è in programma domenica, con partenza alle 9, mentre la quarta ed ultima corsa del weekend prenderà il via alle 14 CET.