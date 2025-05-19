Formula 3: un weekend solido per Camara e Taponen

Maranello 19 maggio 2025

I due piloti SFDA hanno concluso il fine settimana di Imola con un buon bottino di punti, rafforzando la loro posizione in una classifica generale che vede Rafael nelle vesti di leader.

È mancato il successo di tappa, ma Rafael Camara e Tuukka Taponen hanno lasciato Imola con molti riscontri positivi. Il ventenne brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy ha conquistato la terza pole position stagionale, confermandosi finora imbattuto in tutte le sessioni di qualifica disputate da inizio stagione. Camara è stato leader della Feature Race fino a quattro giri dal termine quando ha pagato un accentuato degrado gomme innescato da un lungo duello con Santiago Ramos, poi vincitore. La terza posizione finale ha comunque permesso a Rafael di rafforzare la sua leadership nella classifica generale, che ora lo vede a quota 75 punti, 22 in più del suo compagno di squadra Noah Stromsted, primo degli inseguitori.

Tuukka. Taponen ha mancato il podio, ma complessivamente il suo bottino di tappa è stato buono, con una quarta posizione nella Feature Race e una settima nella Sprint. Per Tuukka è stato importante confermare il passo avanti visto nel precedente appuntamento in Bahrain, e grazie ai 16 punti conquistati nel weekend imolese è salito in quarta posizione nella classifica generale.

Sprint Race. La prima corsa del fine settimana ha visto Taponen e Camara scattare dalla nona e dodicesima posizione dello schieramento. La partenza è stata lineare, dando forma dopo il primo giro ad un lungo serpentone di monoposto che non ha favorito cambi di posizione. Dopo una fase in regime di Safety Car, Tuukka è salito in ottava posizione. Al decimo giro c’è stata una seconda neutralizzazione, al temine della quale Taponen è salito al settimo posto, piazzamento poi mantenuto fino alla bandiera a scacchi. La corsa di Camara è stata condizionata dalla posizione al via. Rafael è rimasto imbottigliato nel trenino di monoposto con DRS, transitando sul traguardo all’undicesimo posto.

Feature Race. Al via della corsa principale del weekend Camara non ha sfruttato al meglio la partenza dalla pole position venendo sfilato da Ramos alla staccata della prima curva. Le fasi di avvio sono state invece favorevoli a Taponen, che sullo slancio iniziale è passato dalla quarta alla terza piazza. Al quarto giro Camara ha portato un deciso attacco a Ramos, prendendo il comando della corsa alla variante del Tamburello. Una volta in testa, Rafael ha provato l’allungo sul rivale, non riuscendo però a conquistare il cruciale secondo di margine per togliere l’avversario dalla zona DRS. Al nono passaggio Taponen ha perso la terza posizione poco prima di un congelamento della corsa in regime di Virtual Safety Car. La ripartenza ha esposto Camara all’attacco di Ramos, e tra i due è iniziato un serrato duello che si è concluso al 18° dei 22 giri in programma, quando Rafael ha dovuto cedere a causa del degrado dei suoi pneumatici, un problema che è costato al brasiliano anche la seconda posizione, andata a Noah Stromsted. Taponen ha chiuso la gara e il weekend al quarto posto, guadagnando punti preziosi per la classifica generale.