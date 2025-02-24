Formula 3: un buon inizio per Taponen e Camara

Maranello 24 febbraio 2025

Si sono conclusi i test collettivi del campionato programmati al Circuit de Barcelona-Catalunya. Per Tuukka e Rafael i primi riscontri al volante della nuova monoposto sono stati positivi.

Per tre intense giornate il Circuit de Barcelona-Catalunya ha accolto i trenta piloti che saranno al via del campionato di Formula 3 2025. Il grande tema di queste prove è stato l’esordio della nuova monoposto, ovvero la variabile tecnica della stagione con cui dovranno familiarizzare il prima possibile sia i piloti che le squadre. Per i due rappresentanti della Scuderia Ferrari Driver Academy, Rafael Camara e Tuukka Taponen, i tre giorni di test sono stati molto intensi e lineari. Entrambi sono riusciti a completare il programma di lavoro pianificato alla vigilia, raccogliendo indicazioni positive sia nelle simulazioni di qualifica che nei long-run.

Tuukka. Taponen ha concluso la tre giorni di Montmelò con il secondo tempo assoluto. “È stato un test molto buono, sia per me che per la squadra – ha commentato – alla vigilia di queste prove avevamo completato un importante lavoro di preparazione, e già nel primo run il feeling con la monoposto è stato positivo. Abbiamo utilizzato tutto il tempo a disposizione facendo prove aero, di setup e altro. Riassumendo, credo siano stati dei test molto interessanti e questo mi rende ottimista in vista della prima tappa della stagione a Melbourne. Ci sarà un po' di incertezza legata all’esordio in gara della nuova monoposto, ma confermo di avere avuto buone sensazioni e non vedo l’ora di essere in Australia”. Sono stati 215 i giri completati da Taponen nei tre giorni, a conferma della mole di lavoro portata a termine con la squadra.

Rafael. Anche per Camara non ci sono state soste impreviste. Per “Rafa” le prove spagnole sono iniziate con una prima giornata di lavoro molto intensa nella quale ha percorso ben 87 giri. Camara è stato impegnato nel programma di prove aerodinamiche imposto dall’esordio della nuova monoposto, un tour de force importante per la raccolta di dati che saranno preziosi nell’economia del campionato. Rafael ha poi svettato nell’ultima giornata di prove, disputata sotto una fitta pioggia. Il pilota brasiliano ha ottenuto il miglior tempo assoluto con gli pneumatici da pioggia confermando un buon feeling con la monoposto in condizioni di scarsa aderenza. I giri completati da Camara sono stati 218, per oltre mille chilometri complessivi.

Pronti al debutto. Per Tuukka e Rafael il prossimo appuntamento in pista è in programma a Melbourne, dal 14 al 16 marzo. La prima tappa del campionato di Formula 3 sarà tra gli eventi di contorno del Gran Premio d’Australia di Formula 1.



