Leclerc vince a Silverstone, podio per Bearman

Arthur ha ottenuto il primo successo stagionale nella feature race disputata sul tracciato britannico, risalendo al secondo posto nella classifica generale. Rimonta e grande terzo posto per Oliver.

Nella quarta tappa del campionato FIA Formula 3, terminata oggi sul circuito di Silverstone i piloti della Ferrari Driver Academy hanno brillato: Arthur Leclerc si è imposto nella Feature Race cogliendo la sua prima vittoria stagionale e rilanciandosi nella classifica generale dopo il deludente fine settimana spagnolo. Con questo successo Leclerc è tornato secondo a 71 punti, ad appena sei da Victor Martins. “Abbiamo messo insieme un ottimo weekend – ha commentato Arthur – i riscontri positivi sono iniziati con la seconda posizione ottenuta in qualifica, e le due gare successive hanno confermato il buon ritmo che speravamo di avere. È un campionato molto aperto, ieri ero quinto in classifica, ora sono secondo, a conferma del grande equilibrio che credo ci accompagnerà fino al termine del campionato”.

Che grinta Oliver. Leclerc ha sommato al bottino di tappa anche i punti ottenuti con l’ottava posizione in Gara-1, in cui ha concluso davanti a Oliver Bearman. Il diciassettenne britannico è stato autore di un’ottima rimonta nella Feature Race, riuscendo a salire dalla sesta posizione occupata al via alla terza finale. “Sono molto contento di essere riuscito a salire sul podio nella mia gara di casa – ha commentato Bearman – non è stata una gara facile perché sono rimasto a lungo bloccato alle spalle di Caio Collet a causa del trenino creato dal DRS. Quando a due giri dal temine sono finalmente riuscito a passare il mio passo è subito migliorato, e se avessi avuto a disposizione una tornata in più molto probabilmente avrei concluso la corsa in seconda posizione. Ma sono comunque contento, è andata bene”. Il terzo posto ha consentito a Bearman di salire al quinto posto nella classifica generale, che ora lo vede a quota 43 punti.

Sprint. Nella prima corsa del weekend inglese Bearman e Leclerc sono scattati rispettivamente dalla settima e undicesima posizione, in virtù della griglia invertita (nelle prime sei file) rispetto al risultato delle qualifiche. La gara, che ha registrato pochissimi sorpassi, ha visto Leclerc guadagnare una posizione al via, mentre Oliver ha avuto un avvio più difficoltoso. “Ho perso una posizione dopo la partenza – ha spiegato Oliver – poi nel tentativo di recuperare sono stato spinto fuori pista perdendo un’altra posizione. È stato un primo giro impegnativo”. Nella seconda parte di gara Leclerc e Bearman si sono trovati in bagarre per l’ottava posizione, conquistata da Arthur sotto la bandiera a scacchi con tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra.

Feature. Al termine della qualifica disputata venerdì, Leclerc ha conquistato un’ottima seconda posizione, che gli ha garantito la partenza dalla prima fila nelle Feature Race. Il primo giro è stato molto animato, con Oliver che è riuscito a recuperare terreno salendo da sesto a quarto. La Safety Car ha congelato la corsa per le successive tre tornate, e quando la gara è ripresa Leclerc si è subito portato nella scia del leader Zak O’Sullivan, riuscendo a superarlo nel sesto giro. Dopo una successiva Safety Car, Arthur ha gestito molto bene la ripartenza, controllando i giri mancanti fino alla bandiera a scacchi. Più animato il finale di gara di Bearman, che dopo un lungo inseguimento è riuscito a superare Caio Collet a due giri dal termine con una manovra tanto ardita quanto spettacolare, cogliendo una preziosa e meritata terza posizione.