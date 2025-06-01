Formula 3: Camara domina, pole e vittoria a Barcellona

Barcellona 01 giugno 2025

Al Circuit de Barcelona-Catalunya il pilota brasiliano ha ottenuto il terzo successo stagionale nella Feature Race. Weekend sfortunato per Taponen, a digiuno in entrambe le gare.

Monaco è stato solo un caso: Rafael Camara è prontamente tornato e al Circuit de Barcelona-Catalunya ha dominato la Feature Race conquistando pole position giro veloce e vittoria. Per il brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy si tratta del terzo successo stagionale, che gli permette di consolidare la leadership nella classifica generale. Con quattro pole position e tre successi (tutti ottenuti nelle Feature Race) Camara ha raggiunto quota 105 punti in classifica generale, con un margine di ventisei lunghezze sul primo degli inseguitori, il bulgaro Nikola Tsolov.

Pronto riscatto. Il weekend di Barcellona era iniziato con la delusione per l’esito della Sprint Race, corsa in cui Camara, che scattava dal dodicesimo posto, ha tamponato in partenza Tuukka Taponen, rimasto fermo sulla griglia di partenza. Un episodio sfortunato, che ha messo fine alle ambizioni dei due piloti dell’Academy. Il riscatto di Camara è arrivato poco meno di ventiquattro ore più tardi, con una gara impeccabile. “Era importante reagire subito dopo lo sfortunato weekend di Monaco – ha commentato Rafael – e nella sessione di prove libere del venerdì ho subito trovato un ottimo feeling con la monoposto. Grazie a queste buone sensazioni è arrivata la pole position e oggi tutto è stato perfetto. Sapevo che sarebbe stata cruciale la partenza, così come le due ripartenze seguite agli ingressi delle Safety Car, e sono riuscito a gestire tutto senza problemi. Sono molto contento – ha concluso –, la squadra ha fatto un gran lavoro e credo che la vittoria conquistata oggi sia un importante passo avanti nella classifica generale”.

Tuukka. Decisamente sfortunato il fine settimana di Taponen. Dopo l’episodio che lo ha costretto al ritiro nella Sprint Race, Tuukka oggi è stato autore di un’ottima partenza che lo ha portato a ridosso della zona podio. Dopo pochi giri però, un problema in scalata alla sua monoposto lo ha costretto a rallentare e a resettare la vettura, che ha poi ripreso a funzionare correttamente. Il finlandese però, a causa del molto tempo perso, non è riuscito a fare meglio del 19° posto. Tuukka nonostante lo zero continua ad occupare la quinta posizione in campionato con 51 punti.

Feature Race. Camara è stato autore di un buono spunto che gli ha permesso di occupare la linea interna fino alla staccata della prima curva, mantenendo il comando. Ottima anche la partenza di Tuukka, con ben cinque posizioni recuperate che lo hanno fatto salire al quarto posto. Al secondo passaggio è entrata in pista la Safety Car a causa di un contatto tra José Garfias e Roman Bilinski. Dopo sei giri di neutralizzazione Rafael ha gestito bene la ripartenza, difendendosi dall’attacco di Laurens Van Hoepen, mentre Taponen ha improvvisamente rallentato a causa del problema al cambio. Al giro 19 è tornata in pista la Safety Car, che ha nuovamente ricompattato il gruppo, ma Camara è stato ancora una volta abile nel gestire la ripartenza comandando fino alla bandiera a scacchi.



