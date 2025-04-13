Formula 3: Camara concede il bis in Bahrain

Sakhir 13 aprile 2025

Il pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy ha conquistato a Sakhir il secondo successo stagionale nella Feature Race dopo essere scattato dalla pole position. Rafael allunga in campionato, mentre Taponen festeggia il suo primo podio nella categoria.

Rafael Camara si è confermato l’uomo da battere anche nel secondo appuntamento stagionale del campionato di Formula 3 che comanda con più del doppio dei punti del suo primo inseguitore. Il diciannovenne brasiliano della Scuderia Ferrari Driver Academy si è imposto nella Feature Race disputata sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dopo essere scattato dalla pole position. Una prova di forza che ha confermato l’ottimo stato di forma di Camara, impegnato nella sua prima stagione in Formula 3.

Fantasmi scacciati. “Temevo un po' la partenza – ha commentato “Rafa” – perché al via della Sprint Race avevo avuto dei problemi, ma volevo comunque scattare bene. Allo spegnersi del semaforo ho perso una posizione ma sapevo che avevamo un ottimo passo: nei primi giri dunque ho studiato dove poter attaccare per riprendermi la leadership e tutto è andato per il meglio. È stata una gara intensa, e sapevamo che la gestione degli pneumatici non era scontata qui, e per questo devo ringraziare la squadra per l’ottimo lavoro. Sono molto contento – ha aggiunto – perché questo risultato premia il lavoro di squadra, del team Trident e della Academy”. Il successo di Sakhir ha consolidato la leadership di Camara nella classifica generale che lo vedo a quota 56 punti.

Sorrisi per Tuukka. Tuukka Taponen è entrato nella top-7 della classifica di campionato. Il pilota finlandese ha concluso il fine settimana di Sakhir con un bottino di venti punti, grazie alla terza posizione conquistata nella Sprint Race e alla quarta nella Feature Race. Dopo il difficile esordio di Melbourne, Taponen ha messo a frutto il lavoro svolto con la squadra prima dell’appuntamento di Sakhir, confermando un netto cambio di passo che fa ben sperare in vista del proseguimento di stagione.

Sprint Race. La Sprint Race ha preso il via in condizioni di caldo estremo, con 38 gradi di temperatura ambientale e 52 d’asfalto. La griglia invertita ha retrocesso il poleman Camara al 12° posto, mentre Taponen ha preso il via settimo. La gara di Rafael è stata in salita fin da subito, a causa dello spegnimento del motore che lo ha costretto a partire ultimo. Buona invece la partenza di Taponen, quinto al termine del primo giro e quarto dopo il restart seguito alla prima neutralizzazione di giornata. L’ingresso in zona podio è arrivato all’undicesimo giro, quando Taponen ha attaccato con successo Martinius Stenshorne salendo al terzo posto, piazzamento che ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

Feature Race. Nella gara principale, andata in scena questa mattina, Camara non ha sfruttato al meglio la pole position, sfilando secondo dietro Callum Voisin. Tra i due è iniziato un testa a testa risoltosi a favore di “Rafa” al quinto passaggio, quando il brasiliano ha superato l’avversario alla frenata di curva 1. Per tre giri Voisin è rimasto nella sua zona DRS, poi Rafael ha iniziato un forcing che gli ha consentito di ottenere il giro più veloce e di portare il margine di vantaggio oltre i due secondi. Camara ha gestito il margine con sicurezza, transitando sotto la bandiera a scacchi da vincitore con sei secondi di vantaggio. Ottima anche la gara di Taponen, scattato al via dalla sesta posizione e quinto al termine del primo giro. Poco dopo il finlandese ha piazzato l’attacco a Charlie Wurz salendo per la terza posizione ma negli ultimi giri ha pagato l’usura gomme, riuscendo comunque ad ottenere la quarta piazza sotto la bandiera a scacchi.