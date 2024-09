Formula 3: Beganovic corre in difesa

In un fine settimana condizionato da una qualifica difficile, Dino ha limitato i danni chiudendo in ottava posizione sia la Sprint che la Feature Race.

Due piazzamenti in zona punti hanno permesso a Dino Beganovic di concludere il fine settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya con un bottino di sette punti. I due ottavi posti conquistati nel weekend hanno consentito al pilota svedese di mantenere la quinta posizione nella classifica generale al giro di boa della stagione. “Il fine settimana è stato pesantemente condizionato dalla sessione di qualifica – ha spiegato Beganovic –. Nella prima parte della sessione il feeling con la monoposto non è stato perfetto ma complessivamente la competitività è stata buona, poi nella fase determinante del turno, quando abbiamo montato il terzo e ultimo set di gomme nuove, il tempo sul giro non è stato dei migliori e mi sono ritrovato quindicesimo”.

Sprint Race. “La sensazione nell’abitacolo è stata complessivamente positiva – ha aggiunto Dino – ma il cronometro non ci ha dato gli esiti sperati. Abbiamo cercato di capire le aree in cui provare a migliorare la monoposto e nella Sprint Race, almeno nella prima fase, il feeling è stato migliore”. Beganovic, grazie ad un buon primo giro, è riuscito ad entrare in zona punti, ma la sua rimonta si è interrotta dopo una fase in regime di Safety Car. “Quando la gara è ripartita la situazione si è un po' complicata, i problemi sofferti in qualifica si sono ripresentati, e a quel punto ho cercato di gestire al meglio possibile i giri restanti guadagnando qualche punto per la classifica di campionato”.

Feature Race. L’approccio nella Feature Race non è cambiato, con Beganovic che ha cercato di stringere i denti concludendo la gara in ottava posizione. “Tirando le somme quattro punti non sono un bottino insignificante – ha concluso Dino –, sono riuscito a fare nuovamente una buona partenza, ma la notizia migliore è che una modifica fatta al setup dopo la gara Sprint ha funzionato. Forse ho forzato un po' troppo nella fase iniziale della corsa e questo ha compromesso l’usura delle gomme, analizzeremo tutto con gli ingegneri. La gara nel suo complesso è stata difficile come d’altronde il resto del fine settimana, ma abbiamo limitato i danni. Ora ci concentreremo sulla doppia trasferta che ci attende a Spielberg e Silverstone”.