Formula 3: Academy sul podio, Bearman secondo all’esordio, Leclerc esalta con le sue rimonte

Il pilota britannico ha conquistato una brillante piazza d’onore in Gara-1. Leclerc è giunto secondo nella Feature Race al termine di una rimonta eccezionale e dopo il quinto posto di sabato.

Si è conclusa oggi in Bahrain la prima tappa stagionale del campionato di Formula 3. Il fine settimana di Sakhir è stato ricco di spunti positivi per i piloti della Ferrari Driver Academy, Arthur Leclerc e Oliver Bearman, che pur mancando il successo hanno convinto ed entusiasmato nelle due gare disputate. Il weekend è iniziato per entrambi in salita, a causa di una sessione di qualifica che non ha confermato i riscontri sperati, ma nelle due gare disputate sia Arthur che Oliver sono riusciti a salire sul podio confermando ottimi segnali. Il bilancio del weekend è stato buono per entrambi, con Leclerc che ha lasciato il Bahrain occupando la seconda posizione nella classifica generale con 24 punti, e Bearman in terza posizione con 17 lunghezze.



Qualifica. Come detto in qualifica sia Leclerc che Bearman hanno dovuto lottare più del previsto con la monoposto. Il risultato finale, undicesimo tempo per Bearman e 14° per Leclerc, ha lasciato un po' di amaro in bocca. “Non è stata la nostra migliore sessione di qualificazione – ha commentato Leclerc – ci è mancato del ritmo in ogni settore, soprattutto nel primo, dove siamo stati carenti anche in velocità massima”.



Sprint Race. In virtù della griglia invertita Bearman ha preso il via della sprint race dalla seconda posizione, mentre Leclerc è scattato 13° dopo una penalizzazione altrui. Allo spegnersi del semaforo Oliver, portacolori del team Prema, è sfilato dietro il leader Zak O’Sullivan, rimanendo nella sua scia e studiando i punti dove poter provare il sorpasso. L’attacco è arrivato al sesto passaggio, e una volta preso il comando Bearman ha impostato un buon ritmo che gli ha consentito di incrementare il suo margine giro dopo giro, fino a toccare i tre secondi e mezzo sotto la bandiera a scacchi. Subito dopo aver tagliato il traguardo è però arrivata una notizia poco gradita, ovvero una penalità di cinque secondi da scontare sul tempo di gara per aver superato i track limit in quattro occasioni, una sanzione che lo ha retrocesso in seconda posizione. “È stata una bella gara – ha commentato Bearman - ovviamente non la migliore in termini di risultato finale, ma sono stato davvero contento di come è andata. La penalità è stata frutto di circostanze sfortunate”.



Rimonte. La prima gara della stagione ha esaltato anche Leclerc. Partito dalla settima fila, Arthur ha iniziato a recuperare posizioni sin dai primissimi giri, con una serie di sorpassi che hanno animato la corsa. “È stata una bella gara – ha spiegato Leclerc –, un po' disordinata nelle fasi iniziali, ma sono riuscito a venirne fuori e credo che insieme al team abbiamo fatto davvero un buon lavoro per rimontare fino alla zona podio. Il passo è stato veloce, i sorpassi mi sono piaciuti, e il quinto posto finale è un ottimo risultato considerando dove eravamo partiti”. Ma per Leclerc la rimonta ancora più esaltante, è arrivata nella Feature Race. Scattato di nuovo 13°, il pilota monegasco del team Prema ha iniziato subito a recuperare posizioni con una progressione impressionante. Al settimo giro è sfilato quarto, passando Isack Hadjar e David Vidales, poi in sequenza ha superato anche Juan Manuel Correa e Franco Colapinto transitando sotto la bandiera a scacchi a un secondo e mezzo dal vincitore Victor Martins. Una rimonta che ha esaltato lo stesso Leclerc, visibilmente soddisfatto sul podio sotto il quale ad applaudirlo c’era anche il fratello Charles, in pole position per la gara di Formula 1.



Rookie. Nella corsa che ha concluso il primo weekend stagionale anche Bearman è stato autore di una bella rimonta. Dopo un primo giro caotico, Oliver alla ripartenza dopo la Safety Car si è ritrovato 15°, ma non si è perso d’animo iniziando a recuperare terreno. Un buon ritmo di gara è stato premiato con la sesta posizione finale, che completa un bottino di tappa molto positivo considerando che per il pilota britannico quello di Sakhir è stato il weekend d’esordio nella categoria. Il campionato di Formula 3 si concederà ora una pausa cospicua: si tornerà in pista sul circuito di Imola dal 22 al 24 aprile per il secondo appuntamento del calendario 2022.