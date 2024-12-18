Formula 2: Ollie sfiora il podio, Dino lo centra

Maranello 18 dicembre 2024

Nell’ultimo appuntamento stagionale del campionato Beganovic ha conquistato il suo primo podio nella categoria. Bearman ha chiuso in rimonta con una quarta e una quinta posizione.

Sette giorni dopo il brillante esordio nella categoria sul circuito di Losail, Dino Beganovic ha ottenuto il suo primo podio in Formula 2. Il ventenne svedese della Scuderia Ferrari Driver Academy ha confermato le buone impressioni emerse in Qatar anche nel fine settimana di Yas Marina, conquistando la terza posizione nella Sprint Race e la settima nella Feature Race, corsa, quest’ultima, condizionata da un problema elettrico. La buona forma di Beganovic si è subito confermata nella sessione si qualifica, conclusa in quinta posizione, una performance che è stata il preludio all’ottima gara sprint. Dino ha preso il via dalla terza fila e nelle fasi iniziali ha pagato il caos innescatosi nelle prime file retrocedendo all’ottavo posto. Al nono passaggio Beganovic ha superato Kush Maini, proseguendo il suo forcing che lo ha portato a sfilare quinto a ventesimo giro, dopo il bel sorpasso su Amaury Cordeel. Beganovic ha poi guadagnato due posizioni a causa di una sanzione arrivata al termine delle verifiche tecniche che ha tolto di classifica Paul Aron e cinque secondi di penalità che ha dovuto scontare Bearman. "Sono felice di aver conquistato il mio primo podio nella Sprint Race! – ha commentato Dino – sono migliorato giro dopo giro e sono stato in grado di duellare senza problemi con i miei avversari diretti”.

Feature Race. Nella Feature race Beganovic è scattato dalla quinta posizione, sfilando terzo nelle fasi iniziali per poi chiudere la corsa al settimo posto nonostante dei problemi elettrici abbiano condizionato la seconda parte di gara. “Credo che anche nella Feature Race abbiamo mostrato un buon passo – ha concluso Dino – purtroppo nel secondo stint un problema tecnico ha limitato un po' la nostra performance, ma alla fine sono comunque riuscito a concludere la corsa in zona punti. La possibilità di poter disputare le ultime due tappe del campionato F2 è stata una grande opportunità che mi sono goduta ogni singolo giro. Ringrazio il team DAMS per questa chance che sarà molto preziosa per il futuro”.

Ollie. Il weekend di Yas Marina è stato quello dell’addio alla categoria per Oliver Bearman. Dopo una qualifica sfortunata, conclusa con il 15° tempo, il fine settimana di Ollie è diventato in salita, ma sia nella Sprint Race che nella Feature Race, Bearman ha rimontato fino a sfiorare il podio. Il bilancio finale di una quarta e una quinta posizione premia la tenacia che fino all’ultimo giro dell’ultima gara stagionale ha permesso ad Oliver di mostrare le sue qualità. “Nella gara Sprint mi sono davvero divertito – ha commentato – ho ricevuto una penalità di 5 secondi a causa dei track limit, è stato un peccato perché sarei salito sul podio. Comunque mi è piaciuto sentire la macchina molto veloce sin dai primi giri. Sono partito bene, e grazie ad un buon passo siamo stati in grado di recuperare davvero molte posizioni”. Anche nella Feature race Ollie è stato autore di una bella rimonta, questa volta conclusa in quinta posizione. “Sono contento, un’altra buona gara – ha concluso – abbiamo perso un po' di tempo nelle fasi iniziali ma il passo si è confermato molto buono. Sono orgoglioso di aver concluso la mia carriera in Formula 2 completando due buone gare, ovviamente avrei voluto qualcosa in più nell’arco di tutta la stagione, ma credo che in termini di crescita quest’anno sia stato comunque molto importante. Sono giunto al termine di una lunga esperienza con il team Prema e ci tengo ad inviare un enorme ringraziamento a tutti”.