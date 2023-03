Formula 2: Leclerc e Bearman alla scoperta di Jeddah

La Formula 2 torna in pista per la seconda tappa stagionale sull’impegnativo circuito saudita. Per i due piloti della Ferrari Driver Academy sarà un fine settimana complesso su un tracciato mai affrontato in precedenza.

I 6.174 metri del circuito della Jeddah Corniche sono tra i più impegnativi dell’intero calendario. La pista saudita, ricavata sfruttando alcune strade solitamente utilizzate per il traffico ordinario alternati a tratti di pista permanenti, è un tracciato cittadino atipico, sul quale si toccano velocità di punta molto elevate a dispetto della careggiata molto ridotta. Per Arthur Leclerc e Oliver Bearman sarà la prima esperienza su questo tracciato, ma venerdì scenderanno in pista per la sessione di prove libere potendo comunque contare sul lavoro svolto al simulatore di Maranello nei giorni precedenti la partenza per l’Arabia Saudita.



Altra pista nuova. Le novità saranno una costante della stagione 2023, sia per Arthur che per Oliver. Due settimane fa hanno disputato entrambi la loro prima gara in Formula 2, sul circuito del Bahrain – che già conoscevano – ed al termine del weekend il bilancio generale è stato buono, a dispetto di un bottino di punti non in linea con il potenziale visto in pista. Leclerc ha conquistato il sesto posto nella Feature Race, mentre Bearman è stato penalizzato dal degrado degli pneumatici.

Evitare imprevisti. “L’obiettivo del primo weekend stagionale era quello di capire il nostro punto di partenza e identificare le aree in cui migliorare – ha confermato il direttore di FDA, Marco Matassa –. Abbiamo iniziato subito a lavorare su alcuni aspetti che hanno creato dei problemi a Sakhir, e il weekend di Gedda sarà già una prima verifica che ci servirà per capire se stiamo operando nella direzione corretta. Sia per Arthur che per Oliver non sarà semplice familiarizzare nel poco tempo a disposizione con uno dei circuiti più sfidanti dell’intero calendario, ma anche questo è un passaggio importante nel loro processo di crescita. Abbiamo lavorato a lungo al simulatore cercando di affrontare tutti i problemi che si presenteranno nel corso del weekend. L’obiettivo è non farse cogliere impreparati ed ovviamente evitare imprevisti”.

Programma. Il fine settimana di Gedda scatterà venerdì con la sessione di prove libere in programma alle 13.55 locali (11.55 CET) e proseguirà con la qualifica che inizierà alle ore 18 (16 CET). Nella giornata di sabato l’appuntamento è con la Sprint Race, gara di 20 giri che prenderà il via alle 18.10 (16.10 CET), mentre domenica è in programma la Feature Race, alle 16.15 (14.15 CET) sulla distanza di 28 tornate.