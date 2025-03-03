Formula 2: Beganovic scalda i muscoli

03 marzo 2025

Quando la Formula 2 riavvierà i motori lo farà sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, tappa iniziale del campionato 2025. La Scuderia Ferrari Driver Academy sarà rappresentata nella serie da Dino Beganovic, pronto ad affrontare la sua prima stagione completa nella categoria con il team Hitech Grand Prix. Il ventenne svedese ha completato i tre giorni di test collettivi sul Circuit de Barcelona-Catalunya portando a termine un intenso programma di lavoro che si è sviluppato su oltre ottocento chilometri. Molta attenzione è stata dedicata ai long run per valutare la gestione degli pneumatici, mentre nel pomeriggio della seconda giornata Beganovic ha completato delle simulazioni di giro veloce ottenendo il secondo tempo nel turno pomeridiano.

Soddisfatto. “Quando la pausa invernale si avvia al termine non vedi l’ora di essere in pista – ha commentato Dino –. Tornare in macchina è sempre un momento molto bello. Dopo l’assaggio di Formula 2 nelle ultime gare dello scorso anno sono pronto ad affrontare la mia prima stagione completa nella categoria, ho ancora molto da imparare e queste prove sono state preziose. Sono contento di aver completato il programma di lavoro pianificato insieme agli ingegneri, sia le simulazioni di qualifica che i long-run sono andati come previsto”.

Dolci ricordi. Il via della stagione 2025 sarà nello scenario del Gran Premio d’Australia di Formula 1. Per Beganovic il circuito di Albert Park riporta alla mente dei ricordi molto belli: esattamente un anno fa Dino ha infatti conquistato in Australia la sua prima vittoria in Formula 3, confermando un ottimo feeling con il tracciato. “Dopo aver atteso con ansia i test in Spagna ora è scattato il contro alla rovescia in vista di Melbourne – ha ammesso Beganovic –. Non vedo l’ora di essere in Australia e di iniziare la stagione. Voglio restare concentrato, credo che ci sia tutto ciò che serve per disputare una buona stagione e iniziare bene è sempre importante”.