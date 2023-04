F.4 e F.Regional via con un ‘pokerissimo’ FDA

Sono cinque i piloti della Ferrari Driver Academy che saranno in pista questo weekend sul circuito di Imola per il via del campionato Italiano F.4 e della serie europea F.Regional.

Sarà il circuito di Imola ad accogliere questo fine settimana l’attesa tappa di apertura del campionato Italiano Formula 4 e della serie europea di Formula Regional. Nella serie continentale la Ferrari Driver Academy sarà rappresentata da Rafael Camara a Maya Weug, entrambi all’esordio nella categoria con, rispettivamente, Prema e Kic Motorsport. Camara ha confermato un rapido adattamento alla nuova monoposto, evidenziando subito dei buoni risultati nella serie Middle East così come dei riscontri di valore assoluto nel programma di test di preparazione alla stagione europea. “Rafael ha sfruttato molto bene l’attività di preparazione prima del suo esordio europeo – ha commentato il direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa –, il suo feeling con la monoposto è migliorato chilometro dopo chilometro, e questo fa ben sperare in vista dell’impegnativa stagione che l’attende. La novità a partire da questo weekend sarà la pressione che inevitabilmente va affrontata prima di qualifiche e gara, considerando la qualità dei rivali che si troverà a fronteggiare, ma Rafa ha confermato una crescita importante e ha tutto per puntare ai suoi ambiziosi obiettivi. Per Maya sarà l’esordio assoluto nella categoria, ma nei test ha preso confidenza sia con la nuova squadra che con la monoposto confermando buoni progressi. Sarà una stagione nella quale non mancheranno ostacoli ma decisamente formativa per il suo futuro”.

Formula 4. Insieme alla Formula Regional nel fine settimana di Imola scatterà anche il campionato italiano di Formula 4. Tre i piloti FDA: i rookie Tuukka Taponen e Aurelia Nobels, affiancati da James Wharton, tutti in pista con il team Prema. “I riscontri ottenuti da James e Tuukka nel programma di preparazione alla stagione sono stati molto positivi – ha commentato Matassa – ma il parco partenti del campionato italiano è come sempre di alta qualità, e non mancheranno di certo avversari di ottima caratura. Aurelia affronterà la sua prima stagione intera di gare in Europa, dovrà familiarizzare con circuiti, squadra e un contesto del tutto nuovo, ma avrà tempo per farlo nel migliore dei modi”.

Calendario. Per la Formula Regional la tappa di Imola sarà la prima di dieci, con il tradizionale format che prevede due sessioni di qualifica e due gare in ogni weekend. Sono sette invece gli appuntamenti che compongono il calendario della Formula 4 italiana, con due turni di qualifica e tre gare previste in ogni fine settimana. Nel weekend di Imola, e in tutte le gare in cui il numero di iscritti supererà il limite di vetture omologate dal circuito, sarà utilizzato un format che prevede quattro gare: due al sabato e due la domenica. In tal modo, tutti i partecipanti potranno correre nelle corse di qualifica, suddivisi in 3 gruppi (A, B, C) che si incontreranno a coppie. Al termine delle tre gare sarà sviluppata una classifica generale che, sommando i punteggi di ciascuno, servirà a individuare i piloti che potranno accedere alla finale.





Programma.

Formula 4

Qualifica 1. Venerdì 17.30 CET

Qualifica 2. Venerdì 18.00

Gara-1. Sabato 11.55

Gara-2. Sabato 18.20

Gara-3. Domenica 10

Gara-4. Domenica 18





Formula Regional

Sabato 10.20 e 10.40 qualifiche

Gara-1 16.20

Domenica 9 e 9.20 qualifiche

Gara-2. 14.55