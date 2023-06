F.3: Beganovic sale sul podio a Barcellona

Al Circuito de Barcelona-Catalunya, Dino ha conquistato la terza posizione nella Feature Race, confermando una buona performance nell’arco di tutto il weekend. Dopo le prime quattro tappe stagionali è terzo nella classifica generale.

Dino Beganovic è arrivato al Circuit de Barcelona-Catalunya con un punto interrogativo legato alle precedenti esperienze non particolarmente brillanti sul tracciato spagnolo. “Voglio sfatare il tabù”, aveva dichiarato alla vigilia della quarta tappa stagionale, e al termine del weekend può confermare di aver centrato l’obiettivo. Dopo la quarta posizione conquistata in qualifica, Beganovic è riuscito a conquistare il terzo posto nella Feature Race. Un piazzamento importante, che ha consentito allo svedese di salire al terzo posto nella classifica generale, che ora lo vede a quota sessantuno punti. “Sono molto contento di questa prestazione dopo la sfortunata gara Sprint che mi è costata il ritiro – ha commentato Beganovic –. È sempre fantastico salire sul podio e la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Sono contento anche perché dopo la seconda posizione di Monaco ci siamo confermati sul podio anche a Barcellona. È il mio terzo piazzamento nella top-3 e sono tutti arrivati nelle Feature Race. Proseguiremo a lavorare in vista delle prossime gare con la consapevolezza di essere sulla strada giusta”.

Feature Race. La corsa più importante del weekend ha visto Dino scattare dalla quarta posizione. La partenza non ha registrato imprevisti, ma nel corso del secondo giro è entrata in pista la Safety Car a causa di una monoposto rimasta ferma lungo il tracciato. Dopo tre tornate la corsa è ripresa a un ritmo sostenuto facendo emergere la necessità di gestire le gomme su un asfalto così abrasivo. Nella seconda parte di gara Beganovic ha attaccato e superato Taylor Barnard, portandosi in terza posizione e costruendosi subito un margine di sicurezza che non ha consentito agli avversari alle sue spalle di poter utilizzare il DRS. Nei giri finali Dino ha gestito al meglio la posizione, conquistando sotto la bandiera a scacchi il suo terzo podio stagionale.

Sprint Race. Meno bene, come detto, erano andate le cose nella gara Sprint del sabato. Beganovic aveva preso il via dalla nona posizione, confermando il piazzamento nelle fasi iniziali di una corsa che ha avuto un andamento molto lineare. Nel corso del 15° passaggio Dino è stato colpito dalla monoposto di Gregoire Saucy (sanzionato dai commissari sportivi al termine della gara) riportando la foratura di un pneumatico che ne ha innescato la successiva uscita di pista. “La prima parte di gara è stata buona – ha commentato Dino – e l’obiettivo era di preservare le gomme nel miglior modo possibile per poter forzare negli ultimi giri, quando solitamente il ritmo generale della corsa diventa più lento. A dieci tornate dal termine la gara è diventata più animata, e sono riuscito a risalire di un paio di posizioni prima del contatto con Saucy. Sono finito fuori pista e la mia corsa si è conclusa così”. Il bilancio del weekend è positivo. Prossimo appuntamento in Austria, a inizio luglio.