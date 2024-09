Una qualifica difficile ha condizionato l’esito complessivo del fine settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya. Per Oliver l’obiettivo è ripartire dal prossimo appuntamento sul tracciato di Spielberg.

Il sesto appuntamento stagionale del campionato di Formula 2 è stato decisamente in salita per Oliver Bearman. Il diciannovenne britannico della Scuderia Ferrari Driver Academy era arrivato in Spagna con l’obiettivo di dare una sterzata a questa stagione finora avara di soddisfazioni, ma l’esito della sessione di qualifica ha ridimensionato in modo drastico le aspettative. Bearman non è riuscito ad andare oltre il 15° posto, una vera a propria doccia fredda. “È stata una sessione molto difficile – ha commentato Oliver – ho faticato a trovare il feeling e soprattutto ho dovuto lottare con il bilanciamento della monoposto. Sono davvero deluso”.

In salita. La posizione di partenza ha reso impossibile a Bearman puntare alle zone alte della classifica sia nella Sprint che nella Feature Race. Oliver ha lottato in entrambe le corse concluse rispettivamente al 21° e al 14° posto. “La Sprint Race è stata molto dura – ha commentato Bearman a fine weekend – e anche nella Feature Race le difficoltà non sono mancate, nonostante un ottimo primo giro che mi aveva permesso di entrare in top-10. Purtroppo appena le gomme si sono scaldate ho fatto molta fatica a trovare un ritmo accettabile, e sono riemersi i problemi che avevo già accusato il giorno prima. Sarà importante nei prossimi giorni verificare con gli ingegneri cosa non ha funzionato, c’è ancora molto lavoro da fare se vogliamo tornare nelle posizioni che ci competono”.

Prossima tappa Austria. Il campionato di Formula 2 tornerà in pista il prossimo fine settimana sul circuito austriaco di Spielberg per il settimo appuntamento in calendario.