Formula 2: Bearman vince, esordio convincente per Beganovic

Maranello 04 dicembre 2024

Nella penultima tappa del campionato di Formula 2, Oliver Bearman e Dino Beganovic sono stati brillanti protagonisti. Il bilancio del fine settimana sul circuito di Lusail si è confermato positivo grazie al successo conquistato dall’inglese nella prima gara del weekend e al bell’esordio nella categoria di Beganovic, andato oltre le migliori aspettative della vigilia.

Ollie. Il fine settimana di Bearman è iniziato con il decimo posto ottenuto in qualifica, un risultato che non ha soddisfatto le aspettative. “L’inizio del weekend non è stato dei migliori – ha confermato – ma sono comunque riuscito a fare un buon giro con il primo set di gomme nuove. Alla fine siamo comunque in una buona posizione in vista della Sprint Race”. Bearman si è garantito la pole position al via della gara breve, corsa che Ollie ha gestito molto bene sin dalle prime battute. “Sapevamo che la gestione degli pneumatici sarebbe stata cruciale – ha spiegato – e insieme alla squadra abbiamo deciso di prendere il via con gomme Hard, una scelta che nelle fasi iniziali mi ha costretto a cedere la prima posizione. L’obiettivo era quello di avere una migliore performance nelle fasi finali, e alla fine tutto è andato secondo i piani. Sono riuscito a riportarmi al comando e ho potuto gestire i giri finali senza problemi. È stato un bel lavoro di gruppo fatto insieme a tutta la squadra”. Anche nella Feature Race, Bearman ha preso il via con gomme hard, riuscendo a portarsi al comando quando gli avversari partiti con pneumatici soft sono rientrati ai box per il pitstop. La corsa di Ollie si è complicata al decimo passaggio, quando è entrata in pista la Safety Car a causa di un incidente. Il gruppo è stato ricompattato favorendo i piloti che avevano già effettuato il cambio gomme, Bearman ha mantenuto il comando della gara fino alla sua sosta, chiudendo poi la corsa 12°.

Dino. Il weekend del Qatar ha visto anche il brillante esordio di Beganovic in un campionato notoriamente non semplice per i rookie. Arrivato a Lusail senza aver mai guidato una monoposto di Formula 2, Dino ha avuto un inizio di weekend non dei migliori, dovendo fermarsi nei primi minuti della sessione di prove libere a causa di un problema tecnico che gli ha impedito di completare un solo giro lanciato. Lo svedese nonostante le qualifiche alla cieca è andato oltre ogni previsione centrando una brillante quarta posizione. Dino ha confermato nella Sprint Race quanto fatto di buono mostrato in qualifica, concludendo in decima posizione con persino qualche rammarico. “Avevamo un buon ritmo ed ero comodamente in zona punti quando una manovra di un avversario mi ha mandato in testacoda”, ha commentato Beganovic. A mettere il timbro definitivo sul suo buon fine settimana è stata la successiva Feature Race, corsa nella quale Dino ha occupato a lungo la terza posizione. L’ingresso della Safety Car non ha giocato a suo favore, ma è comunque riuscito a concludere il weekend conquistando il quinto posto. “Sono felice di aver ottenuto i miei primi punti in Formula 2 – ha commentato Beganovic –. Mi sono sentito a mio agio per tutto il fine settimana e abbiamo lottato duramente conquistando un bel quinto posto. Mi ero posto l’obiettivo di portare i primi punti alla squadra, e ne sono arrivati dieci, superando anche le mie aspettative. Sono chiaramente molto contento, ma sto già pensando al prossimo weekend che ci attende sul circuito di Yas Marina”.