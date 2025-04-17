F1 Academy: Maya a Jeddah per un altro weekend solido

Maranello 17 aprile 2025

Il doppio podio confermato nella tappa d’apertura di Shanghai ha confermato Weug in un ottimo stato di forma. Nell’appuntamento di Jeddah l’olandese mette nel mirino la prima vittoria stagionale.

La F1 Academy scenderà in pista questo fine settimana sul circuito di Jeddah per il secondo appuntamento del calendario 2025. Il velocissimo tracciato saudita, riconosciuto come uno dei circuiti con più insidie in assoluto, non sarà una novità per Maya Weug e Aurelia Nobels. Entrambe hanno corso a Jeddah nel 2024, e in più due settimane fa hanno preso parte a tre giornate di test collettivi, un’opportunità importante per proseguire il lavoro di affiatamento con le rispettive monoposto dopo il weekend di Shanghai.

Ottimo inizio. Maya ha iniziato molto bene la stagione 2025, confermandosi subito in seconda posizione nella classifica generale. In Cina il bottino di tappa dell’olandese è stato di un secondo e un terzo posto più la pole position arrivata al termine di una serrata sessione di qualifica. “Mi sto trovando molto bene con la squadra – ha commentato – a Shanghai abbiamo fatto un buon lavoro ma vogliamo fare un ulteriore passo avanti. Il lavoro fatto nei test di Jeddah ci ha dato le risposte che cercavamo: abbiamo curato particolarmente le simulazioni di qualifica, mentre i riscontri arrivati dai long-run sono stati subito molto buoni”. “Quella di Jeddah è una pista che mi piace molto – ha proseguito Weug –, lo scorso anno ho concluso il fine settimana con un doppio podio e so di avere a disposizione tutto ciò che serve per ripetermi. Non vedo l’ora di iniziare: sarà importante capire subito come la pista evolverà rispetto ai test, avremo la qualifica in notturna e, girando insieme alla Formula 1, il grip sarà maggiore a causa della quantità di gomma sull’asfalto. Ma sono pronta ad affrontare ogni condizione”.

Riscatto Aurelia. Il fine settimana di Jeddah è molto atteso anche da Aurelia Nobels. Nell’appuntamento di Shanghai la pilota dell’auto Puma ha dovuto incassare un doppio ritiro causato dai contatti subiti da parte delle avversarie. In entrambe le gare la zona punti era alla sua portata, aspetto che ha non ha fatto che aumentare la sua delusione. L’appuntamento in Arabia Saudita sarà un’ottima opportunità per voltare pagina e cominciare a cogliere i risultati alla sua portata.

Programma. Il fine settimana di Jeddah scatterà venerdì alle 14.05 locali (13.05 CEST) con la sessione di prove libere di quaranta minuti. Il programma di giornata proseguirà con il turno di qualifica di 30 minuti alle 21.30 (20.30 CEST), nel quale si assegneranno i due punti riservati alla pole position. Sabato alle 15.20 (14.20 CEST) scatterà la prima gara del weekend, corsa che vedrà la griglia di partenza stilata invertendo le prime otto posizioni dei risultati delle qualifiche. Il punteggio prevede 10 punti per la prima posizione, seguito da 8, 6, 5, 4, 3, 2, fino al punto riservato all’ottava piazza e al giro più veloce. Domenica alle 15.05 (14.05 CEST) è in programma la seconda gara, la principale del fine settimana, che assegna punteggio pieno – iso Formula 1 – nella classifica generale.