F1 Academy: il via nell’impegnativa Shanghai

Shanghai 19 marzo 2025

Sarà una prima assoluta. La F1 Academy è pronta per il via della stagione 2025, e lo farà in uno scenario inedito per la sua giovane storia, Lo Shanghai International Circuit. La pausa invernale è terminata, squadre e piloti sono arrivati in Cina con largo anticipo per completare tre giorni di prove programmati per preparare al meglio la stagione. A partire da venerdì 18 monoposto scenderanno in pista per iniziare un campionato che si preannuncia molto combattuto.

Maya carica. La Scuderia Ferrari Driver Academy sarà in pista con Maya Weug e Aurelia Nobels, entrambe alla seconda stagione nella categoria. Lo scorso anno entrambe le ragazze della hanno maturato un’esperienza molto importante che sarà il punto di partenza per il campionato 2025. Maya ha concluso la scorsa stagione con la vittoria nell’ultima tappa di Abu Dhabi, una prova di forza che le ha dato il giusto morare per proseguire il lavoro di preparazione nei mesi invernali. Le prime conferme sono arrivate nei recenti test completati sul circuito di Shanghai, nell’arco dei tre giorni di prove Weug è stata costantemente nelle prime posizioni, confermando un buon adattamento con la monoposto del team MP Motorsport. “Le prove sono andate bene – ha confermato Maya – anche se ovviamente serve sempre la conferma che può arrivare solo dai weekend di gara, ma sono fiduciosa di poter iniziare la stagione con il giusto approccio. Abbiamo percorso molti giri (162), completando il programma di lavoro che avevamo pianificato”.

Aurelia punta alla top-10. Anche Nobels intende capitalizzare l’esperienza maturata la scorsa stagione, la prima disputata in una serie internazionale dalla diciottenne brasiliana. Aurelia sarà in pista con i colori Puma su una vettura gestita per il secondo anno di fila dal team ART Grand Prix, e si candida a occupare con costanza la top-10, come confermato nella seconda metà della scorsa stagione. Il calendario proporrà piste inedite, ma sarà un ostacolo comune per tutti. Oltre a Shanghai, le novità 2025 saranno il circuito Gilles Villeneuve di Montreal e quello di Las Vegas, che si affiancheranno alle tappe confermate di Jeddah, Miami, Zandvoort e Singapore.

Programma. Il fine settimana di Shanghai scatterà venerdì alle 9.30 locali (1.30 CET) con la sessione di prove libere di quaranta minuti. Il programma di giornata proseguirà con il turno di qualifica (30 minuti) alle 14.05 (7.05 CET), in cui si assegneranno i due punti nella classifica riservati alla pole position. Sabato, alle 13.40 (6.40 CET), scatterà la prima gara del weekend, che vedrà la griglia di partenza stilata invertendo le prime otto posizioni dei risultati delle qualifiche. Il punteggio di Gara-1 prevede 10 punti per la prima posizione, seguito da 8, 6, 5, 4, 3, 2, fino al punto riservato all’ottava piazza e al giro più veloce. Domenica alle 10.45 (3.45 CET) è in programma Gara-2, la corsa principale del weekend che assegna punteggio pieno – identico a quello di Formula 1 – per la classifica.