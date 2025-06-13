F1 Academy: a Montreal per un triplo weekend

Montreal 13 giugno 2025

Il campionato e le ragazze visitano per la prima volta il Canada. Maya Weug e Aurelia Nobels saranno impegnate in tre gare visto che al Circuit Gilles-Villeneuve si recupererà anche la corsa non disputata a Miami

Il Circuit Gilles-Villeneuve è una delle novità di spicco del calendario 2025 della F1 Academy. Per la prima volta la categoria sbarcherà in Canada, alla scoperta di un tracciato ricco di storia e non semplice da interpretare, con alte velocità di punta e i muretti tipici delle piste cittadine. Maya Weug arriva a Montreal nelle vesti di leader della classifica generale, un primato raggiunto grazie ad un inizio di stagione che ha visto la pilota olandese costantemente in zona podio. Nelle cinque gare finora disputate, Weug ha ottenuto una vittoria, due secondi, un terzo ed un quarto posto.

Nuova sfida. Nel fine settimana canadese Maya sarà chiamata a difendere la sua leadership in uno scenario inedito per tutta la griglia di partenza, una sfida che non vede l’ora di affrontare. “Ho provato la pista al simulatore – ha commentato Weug – e mi ha conquistata subito. Mi piacciono i circuiti cittadini, la sensazione che si prova nel dover sfiorare i muri è adrenalinica, e credo che nella realtà sarà ancora meglio. C’è anche un altro aspetto molto stimolante, ed è sapere che la pista sarà nuova per tutti, il che mette tutti a parità di condizioni e renderà cruciale l’unica sessione di prove libere che abbiamo a disposizione. Sarà importante sfruttare ogni minuto per cercare di trovare il miglior feeling possibile, visto che poche ore dopo saremo già in qualifica”.

Tre gare. Il fine settimana di Montreal proporrà anche un diverso format dal solito, con la disputa di una terza gara. Gli organizzatori del campionato hanno deciso di recuperare la corsa cancellata per maltempo nel precedente weekend di Miami, mantenendo la griglia di partenza definita in Florida. “In Gara-1 scatterò dalla quinta fila – ha spiegato Maya – in decima posizione. L’obiettivo sarà azzeccare una buona partenza e provare a rimontare, ogni punto guadagnato sarà prezioso. Le qualifiche di Montreal definiranno le griglie di partenza di Gara-2 e Gara-3, dove dovremo capitalizzare il lavoro di preparazione fatto con la squadra e la Driver Academy”.

Aurelia. Anche Aurelia Nobels è impaziente di tornare in pista. La diciottenne brasiliana è reduce da una buona prova sul circuito di Miami, nel quale è riuscita a conquistare i primi punti della stagione chiudendo Gara-1 in sesta posizione. “Dopo molte circostanze sfortunate è stato bello iniziare a concretizzare il lavoro fatto da inizio stagione – ha commentato –. Ora l’obiettivo è confermarmi subito nel fine settimana di Montreal”.

Programma. Il weekend canadese inizierà venerdì con la sessione di prove libere di quaranta minuti che scatterà alle 11.05 locali (17.05 CEST). Il programma proseguirà con il turno di qualifica di trenta minuti che prenderà il via alle 18.30 (0.30 CEST di sabato). La giornata di sabato sarà più intensa del solito con la disputa di Gara-1, la cui partenza è in programma alle 9.05 (15.05 CEST), e Gara-2, con il via alle 14.50 (20.50 CEST). Domenica alle 10.55 (16.55 CEST) è in programma Gara-3, corsa che concluderà la trasferta canadese.