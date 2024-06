F. Regional: Camara chiude lottando ad Hockenheim

Nell’ultimo appuntamento stagionale il pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy è stato tra i protagonisti assoluti, sfiorando il podio in entrambe le gare. Maya Weug terza nella classifica rookie.

È di due quarti posti il bottino finale di Rafael Camara nella trasferta di Hockenheim. L’ultima tappa stagionale, disputata sul circuito di Hockenheim, ha visto il diciottenne brasiliano costantemente nelle posizioni di testa. Dopo il secondo e terzo tempo ottenuto nelle due sessioni di qualifica, Camara ha lottato per la vittoria in entrambe le gare, pagando un prezzo elevato nella bagarre finale. I due quarti posti hanno comunque consentito a Rafael di salire a quota 173 punti, concludendo in quinta posizione nella classifica 2023. “Complessivamente è stato un buon fine settimana – ha commentato Camara – di sicuro avremmo potuto ottenere di più in termini di risultati, ma il ritmo è stato veloce sia in qualifica che in gara. Sull’esito finale hanno pesato anche circostanze poco fortunate, ma quando ci si gioca la vittoria negli ultimi giri bisogna mettere in conto qualche rischio in più. Sono comunque contento della performance, abbiamo fatto un buon lavoro da inizio stagione progredendo gara dopo gara, e continuerò a lavorare su me stesso per migliorare in vista della prossima stagione”

Maya. Anche Maya Weug non ha ottenuto quanto avrebbe meritato. L’obiettivo della terza posizione nella classifica di campionato riservata agli esordienti è stato comunque centrato, e anche nel suo caso l’esperienza fatta nella prima stagione in Formula Regional sarà un grande valore aggiunto in vista del prossimo anno. Con 27 punti all’attivo, Maya ha concluso in diciassettesima posizione nella classifica finale.

Gara-1. Camara ha preso il via della prima corsa del weekend dalla seconda posizione. In partenza è riuscito a portarsi al comando, scivolando secondo prima dell’ingresso in pista della Safety Car, innescata da diversi contatti avvenuti a centro gruppo. Al restart Camara ha mantenuto la seconda piazza, sferrando l’attacco al leader Tim Tramnitz al penultimo giro. Rafael è arrivato alla staccata della curva 8 mantenendo la linea esterna, posizione che non lo ha favorito, finendo nella via di fuga. Il passaggio sulla parte sporca del tracciato gli è costato due posizioni, e ha così chiuso al quarto posto. Weug al via è scattata dalla ventunesima piazza, e dopo un buon avvio che le ha permesso di guadagnare quattro posizioni, ha chiuso la sua gara al diciottesimo posto.

Gara-2. La corsa che ha concluso il weekend di Hockenheim e la stagione 2023 ha visto Camara e Weug scattare rispettivamente terzo e ventesima. Al via entrambi hanno guadagnato una posizione, e per Camara è iniziato un lungo testa a testa con il leader Martinius Stenshorne. Dopo due periodi in regime di Safety Car, Rafael ha portato l’attacco finale in curva 6, ma come accaduto in gara-1, nelle concitate fasi ruota a ruota non è stato fortunato, venendo superato in extremis da Tramnitz e da Kas Haverkort. Maya ha concluso la sua ultima gara stagionale in ventunesima posizione.