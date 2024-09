Doppio podio per Weug a Zandvoort

Sul circuito olandese Maya ha completato un buon fine settimana cogliendo una seconda e una terza posizione. Segnali di crescita per Aurelia Nobels, confermatasi due volte in zona punti.



Il ritorno in pista della F1 Academy è stato ricco di spunti positivi per la Scuderia Ferrari Driver Academy. Nella quarta tappa in calendario, disputata sul circuito di Zandvoort, Maya Weug, che gareggia proprio per i Paesi Bassi, è tornata a competere nelle posizioni di vertice ottenendo un doppio piazzamento sul podio. Dopo le difficoltà emerse nel precedente appuntamento di Barcellona, il team Prema ha sostituito il telaio della monoposto di Weug, e i riscontri sono stati subito positivi.

Qualifiche e Gara-1. Nella sessione di qualifica Maya si è assicurata la terza posizione sulla griglia di partenza di Gara-2 e la quarta per Gara-1. Corsa, quest’ultima, rinviata dal sabato pomeriggio alla domenica mattina a causa della forte pioggia iniziata a cadere durante il giro di formazione. Questa scelta che ha permesso alla F1 Academy di completare il programma del weekend disputando entrambe le corse, seppur separate tra loro da una pausa di appena due ore. Al via della prima gara Maya ha mantenuto la quarta posizione, restando nel gruppo di testa per tutti i 13 giri in programma riuscendo a salire al terzo posto grazie anche ad una penalità inflitta a Dorian Pin.

Gara-2. Anche seconda corsa del weekend si è confermata molto lineare e con pochissimi cambi di posizione. Al via Weug è scattata molto bene sopravanzando Abbi Pulling, e una vola sfilata in seconda posizione ha controllato gli assalti della leader del campionato senza commettere errori e chiudendo i 17 giri in programma a meno di due secondi dalla vincitrice Pin. “Sono molto contenta di aver concluso il fine settimana con due piazzamenti sul podio – ha confermato Maya –. Dopo il difficile weekend di Barcellona serviva una risposta importante e credo sia arrivata. I risultati ottenuti in qualifica hanno compromesso un po' le possibilità di lottare per la vittoria, ma il dato positivo emerso nell’arco del weekend è stato il ritmo di gara, che è ritornato molto buono. Sappiamo che a Zandvoort è molto difficile sorpassare così come seguire un avversario a distanza ravvicinata a causa dell’aria sporca che impatta sul comportamento della monoposto, ma alla fine siamo riusciti a ottenere il massimo possibile con due piazzamenti importanti”. Al termine della trasferta olandese Weug è salita al quinto posto nella classifica generale con 84 lunghezze all’attivo. “Sono punti molto importanti – ha concluso Maya – per la classifica ma anche per avere un riscontro del tanto lavoro svolto prima della trasferta olandese. Ora guardo fiducia il prossimo appuntamento a Singapore”.

Aurelia. Buone notizie sono arrivate anche sul fronte Aurelia Nobels. Nella sessione di qualifica la diciassettenne brasiliana si è confermata a suo agio in condizioni di pista molto insidiose conquistando la quinta posizione sulla griglia di partenza di Gara-1 e la quarta per Gara-2. In entrambe le corse Aurelia è riuscita a confermarsi in zona punti, cogliendo un settimo e un quinto posto che rappresenta il suo miglior risultato stagionale. Il bottino ha consentito a Nobels di salire al nono posto nella classifica generale, confermando un importante segnale di crescita che le ha permesso di essere stabilmente nella top-7 nell’arco di tutto il fine settimana.